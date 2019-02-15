Цими вихідними киян запрошують на ярмарки (адреси)
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Розсилка
У столиці пройдуть сільськогосподарські ярмарки
У Києві цими вихідними будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, 16 лютого (субота) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
- Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка, 9-19;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
- Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах вулиць Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
17 лютого (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- Печерському районі – вул. Івана Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Святошинському районі – вул. Академіка Вернадського, 79;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.