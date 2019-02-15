  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Цими вихідними киян запрошують на ярмарки (адреси)

    • Розсилка
    Цими вихідними киян запрошують на ярмарки (адреси)

    У столиці пройдуть сільськогосподарські ярмарки

    У Києві цими вихідними будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.  

    Отже, 16 лютого (субота) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
    • Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка, 9-19;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
    • Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах вулиць Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
    • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

    17 лютого (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
    • Печерському районі – вул. Івана Кудрі (у межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Святошинському районі – вул. Академіка Вернадського, 79;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
    Читайте також
    Київ торгівля продукти ярмарок кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ