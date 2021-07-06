Купити нову квартиру в Києві: ціни

У червні ціни на нове житло в Києві різко зросли: де і на скількиграфіка
У червні середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн
Червень приніс не дуже приємний сюрприз тим, хто планує купувати первинну нерухомість у Києві. За даними ЛУН.Місто, середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн, а мінімальна вартість квадрата додала одразу 1500 грн після травневого зниження.
Тенденції до підвищення ціни спостерігається з лютого 2021 р., кожен місяць квадратний метр додає в середньому щонайменше 500 грн, пише 3m2.
Ціни за районами
Ціни змінилися абсолютно у всіх районах Києва, причому не завжди в бік здорожчання. У Подільському районі квадратний метр подешевшав на 2700 грн — 31700 грн/кв. м. Подешевшав і Шевченківський район на 2100 грн — до 35 тис. грн/кв. м. Решта районів додали в ціні.
Так, найбільше подорожчав квадратний метр у Голосіївському районі — + 3400 грн до 35 400 грн. Якщо проаналізувати окремі ЖК Голосіївського району, то можна побачити, що підвищення відбулося не рівномірно: в деяких новобудовах ціна кв. м не змінилася, в деяких навіть знизилася, а в окремих ЖК ціна квадрату стрімко зросла, що відбилося на загальній картині по району.
У Дарницькому районі квадратний метр додав 2100 грн до 25400 грн/кв. м. Подорожчання відбувалося у більшості ЖК, але деякі новобудови показали незначну динаміку, а деякі суттєво подорожчали.
Додав квадрат і в Оболонському районі +1500 грн — 27 тис. грн/кв. м. В районі будується не так багато новобудов, на середню вартість вплинуло значне підняття цін у двох ЖК.
Дніпровський район подорожчав на 700 грн за квадрат — 23900 грн/кв. м, Печерський район долав 300 грн на квадраті — 61800 грн/кв. м, Солом’янський район +200 грн — 26000 грн/ кв. м. Лише на 100 грн здорожчав квадрат у Святошинському та Деснянському районах — до 25400 та 22100 грн/кв. м.
Ціни за класами житла
Подорожчання квадратного метра у червні відбулося за всіма класами новобудов.
Продовжуються гойдалки у преміальному сегменті. У квітні квадрат суттєво подорожчав, після чого у травні майже відкотився на рівень квітня. В у червні ми знову спостерігаємо підняття цін на 2700 грн до 76100 грн.
+1000 грн в економ-класі, тепер середня вартість тут складає 22 тис. грн.
Бізнес-клас подорожчав на 600 грн — 46700 грн/кв. м і лише 100 грн додав квадрат у класі комфорт - 25600 грн/ кв. м.
Прогнози цін на житло
Передумов для зупинки зростання середньої вартості немає. Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість.
Нагадаємо, Національний банк у своєм звіті зазначив, що попит на житло в Києві помалу зростає, хоча ціни активно йдуть угору. Житло залишається відносно доступним за історичними мірками, адже вартість житла та доходи населення зростають порівнянними темпами.