Купити нову квартиру в Києві: ціни

Ціни на житло в новобудовах Києва зростають з лютого 2021 року

У червні середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн

Червень приніс не дуже приємний сюрприз тим, хто планує купувати первинну нерухомість у Києві. За даними ЛУН.Місто, середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн, а мінімальна вартість квадрата додала одразу 1500 грн після травневого зниження.

Тенденції до підвищення ціни спостерігається з лютого 2021 р., кожен місяць квадратний метр додає в середньому щонайменше 500 грн, пише 3m2.

Ціни за районами

Ціни змінилися абсолютно у всіх районах Києва, причому не завжди в бік здорожчання. У Подільському районі квадратний метр подешевшав на 2700 грн — 31700 грн/кв. м. Подешевшав і Шевченківський район на 2100 грн — до 35 тис. грн/кв. м. Решта районів додали в ціні.

Так, найбільше подорожчав квадратний метр у Голосіївському районі — + 3400 грн до 35 400 грн. Якщо проаналізувати окремі ЖК Голосіївського району, то можна побачити, що підвищення відбулося не рівномірно: в деяких новобудовах ціна кв. м не змінилася, в деяких навіть знизилася, а в окремих ЖК ціна квадрату стрімко зросла, що відбилося на загальній картині по району.

У Дарницькому районі квадратний метр додав 2100 грн до 25400 грн/кв. м. Подорожчання відбувалося у більшості ЖК, але деякі новобудови показали незначну динаміку, а деякі суттєво подорожчали.

Додав квадрат і в Оболонському районі +1500 грн — 27 тис. грн/кв. м. В районі будується не так багато новобудов, на середню вартість вплинуло значне підняття цін у двох ЖК.

Дніпровський район подорожчав на 700 грн за квадрат — 23900 грн/кв. м, Печерський район долав 300 грн на квадраті — 61800 грн/кв. м, Солом’янський район +200 грн — 26000 грн/ кв. м. Лише на 100 грн здорожчав квадрат у Святошинському та Деснянському районах — до 25400 та 22100 грн/кв. м.

Ціни за класами житла

Подорожчання квадратного метра у червні відбулося за всіма класами новобудов.

Продовжуються гойдалки у преміальному сегменті. У квітні квадрат суттєво подорожчав, після чого у травні майже відкотився на рівень квітня. В у червні ми знову спостерігаємо підняття цін на 2700 грн до 76100 грн.

+1000 грн в економ-класі, тепер середня вартість тут складає 22 тис. грн.

Бізнес-клас подорожчав на 600 грн — 46700 грн/кв. м і лише 100 грн додав квадрат у класі комфорт - 25600 грн/ кв. м.

Прогнози цін на житло

Передумов для зупинки зростання середньої вартості немає. Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість.

Нагадаємо, Національний банк у своєм звіті зазначив, що попит на житло в Києві помалу зростає, хоча ціни активно йдуть угору. Житло залишається відносно доступним за історичними мірками, адже вартість житла та доходи населення зростають порівнянними темпами.