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    Цього року на ремонт мостів і дощової каналізації Київ виділив 390 млн грн

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    Цього року на ремонт мостів і дощової каналізації Київ виділив 390 млн грн

    На капітальний ремонт мостів і шляхопроводів у 2018 році в міському бюджеті передбачено 302,1 млн грн

    У Києві понад 170 мостів і шляхопроводів, деякі з них не ремонтувалися майже півстоліття та перебувають в аварійному стані.

    Про це prm.ua повідомили в комунальному підприємстві «Київавтошляхміст».

    Наразі невідкладні роботи проводяться на двох шляхопроводах, що востаннє ремонтувалися ще в 70-х роках: на перетині пр-ту Комарова та бул. В. Гавела, розв'язки на перетині пр-ту Л. Курбаса та вул. Г. Юри. Сьогодні ці споруди експлуатуються зі швидкісними та вантажними обмеженнями.

    Капітального ремонту потребує і міст Метро через Русанівську протоку. Тендер на його ремонт виграло херсонське ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», роботи мають розпочатися не пізніше 2019 року і завершитись через два роки. У міста є час до 2022 року — це критичний термін, до якого мають бути виконані ремонтні роботи перед тим, як міст буде офіційно визнаний аварійним.

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    Капітальний ремонт триває і на шляхопроводах на пр-ті Палладіна, вул. Алма-Атинській, перетині вул. О. Теліги і Кирилівській та біля ст. метро «Нивки».

    Ще кілька об'єктів столичної інфраструктури потребують термінової уваги, тож цьогоріч розпочалися роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт наступних мостів:

    • на перетині вул. Дегтярівської та вул. Довженка;
    • через залізничні колії по вул. Толстого;
    • пр-ті Повітрофлотському;
    • перетин вул. Новокостянтинівський, О. Теліги та пр-ту С. Бандери;
    • через лінію швидкісного трамваю біля кінотеатру «Лейпциг»;
    • через пр-кт Комарова біля вул. Василенка;
    • на перетині вул. Богатирської та пр-ту Оболонський;
    • на перетині вул. Богатирської та пр-ту Московський.

    Загалом на капітальний ремонт мостів і шляхопроводів у 2018 році в міському бюджеті передбачено 302,1 млн грн.

    Також містом запланований ремонт окремих ділянок мережі дощової каналізації. Зокрема все готово для реконструкції дощової каналізації на пр-ті Броварському від вул. Митрополита Андрія Шептицього до мосту Метро. Вже затверджені проектна документація та визначений підрядник. Вартість робіт складає 189,9 млн грн.

    Крім того, у 2018 році розпочалися роботи з реконструкції мережі дощової каналізації по вул. Лаврській. Орієнтовна вартість робіт складає 87,3 млн грн.

    Як повідомлялося, у вересні поточного року буде розпочато капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

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