Цього року у Києві висадять рекордну кількість дерев



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Київ приєднується до світової ініціативи «Трильйон дерев»

У 2020 році у Києві планують висадити понад 100 тисяч зелених насаджень. У переліку ремонтних робіт на цей рік – більше сотні об’єктів. 12 великих міських парків плануються відкрити після масштабної реконструкції. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, зміна кліматичних умов є глобальною світовою проблемою, а зниження викидів вуглекислого газу у повітря значно покращує екологію як у місті, так і в цілому світі. Тому кияни, бізнес, активісти – усі можуть зробити внесок, щоб нові зелені насадження прикрасили місто.

«Україна є підписантом Паризької угоди (угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р.) та взяла на себе відповідні зобов’язання. Київ є підписантом угоди мерів з 2012 року, а в 2015 році був створений План сталого енергетичного розвитку міста Києва, який передбачає зниження викидів вуглекислого газу . За останні роки зниження викидів за останні роки сягає близько 30%», – сказав Пантелеєв.

Заступник голови КМДА повідомив, що Київ приєднується до надзвичайно важливої світової ініціативи «Трильйон дерев».

«Плануємо висадити рекордну кількість зелених насаджень – понад 100 тисяч! До цієї акції долучаються десятки підприємств та організацій, які висаджуватимуть 21 березня дерева в різних куточках нашого міста. Важливо, щоб усі ці зелені насадження були висаджені згідно з правилами, у придатних місцях. Сьогодні наші міські служби готові надати усі необхідні консультації та допомогу», – підкреслив Пантелеєв.

Нагадаємо, вже до Дня Києва у Києві планують відкрити після капітального ремонту п’ять парків: друга черга парку на Троєщині (Деснянський район); друга черга парку «Сирецький» (Шевченківський районі), де збудують світло-музичний фонтан та концертну сцену; парк «Партизанська слава» (Дарницький район), де збудують сенсорний фонтан; парк «Совки» (Святошинський район), де буде фонтан із кольоровим підсвічуванням та шаховий павільйон; перша черга фітнес-парку «Лебедине» (Дарницький район).

Загалом на цей рік на оновлення парків та скверів місто спрямує майже 500 млн грн.

Нагадаю, що за останні п’ять років у Києві відремонтували 414 парків та скверів.