Кличко поділився планами на цей рік



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Мер Києва Віталій Кличко активно оновлює парки столиці

Мер обіціяє, що цього року у Києві відремонтують та презентують багато об’єктів

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року в столиці оновлять ще дванадцять парків. Він зазначив, що кожен з цих парків відповідатиме сучасним стандартам зон відпочинку. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Київ».

За словами мера, парки будуть з облаштованими дитячими та спортивними майданчиками, велодоріжками, з новим освітленням.

Також Кличко розповів, як далі будуть реконструювати парк «Наталка» на Оболоні.

«Ми починаємо роботи з облаштування четвертої черги парку «Наталка». Сьогодні там немає пляжної зони. Тому ми вирішили побудувати міст на маленький острів. Там буде і зона барбекю, і пляжі з майданчиками для волейболу, буде все для активного літнього дозвілля, - зазначив мер. - Ми і далі робитимемо все, аби мешканці Києва могли з комфортом відпочивати».

Також він розповів, що в планах на цей рік - заміна вагонів фунікулера. За словами мера столиці, щорічно цим видом транспорту користується понад 3 мільйони пасажирів. Нові вагони будуть більш швидкими, зі скляним дахом та сучасною системою кондиціювання.

«Цього року ми відремонтуємо та презентуємо багато об’єктів. Наприклад, вже розпочинають ремонт Пейзажної алеї – одного з улюблених місць киян та туристів, - сказав Кличко. - Також влітку відкриємо першу чергу оновленого столичного зоопарку. Там вже зробили нові озера, новий приматник, звели нову вхідну групу. Облаштують і паркінг на 500 місць та окрему стоянку для туристичних автобусів. І відвідувачі вже не залишатимуть автомобілі на проспекті Перемоги. Плануємо презентувати цього року і новий, дуже гарний фонтан на Володимирській гірці».