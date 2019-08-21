Дари садів та ланів: де сьогодні у Києві пройдуть ярмарки
На ярмарках у столиці представлена сільськогосподарська продукція
У середу, 21 серпня, в різних районах столиці будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
Так, сьогодні ярмарки відбудуться:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, вул. Електротехнічна 2-а, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
Як повідомлялося, загальноміський шкільний ярмарок, який відбувся на Хрещатику 17-18 серпня, за оцінкою організаторів, відвідало близько 10 тисяч киян та гостей міста.