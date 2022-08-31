Завдав збитків на понад 200 млн гривень: ДБР вручило підозру посадовцю Держрезерву

Наразі чиновник обіймає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому тимчасово виконувачу обов’язки голови Державного агентства резерву України. Його дії призвели до втрати державою понад 205 млн гривень повідомляє пресслужба відомства.

Наразі чиновник обіймає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування.

Встановлено, що у квітні 2021 року високопосадовець тимчасово виконував обов’язки голови Держрезерву України та санкціонував продаж на профільному аукціоні 18 тис. тонн дизельного палива за значно заниженою вартістю.

Чиновник проігнорував рекомендації Міністерства економіки щодо забезпечення проведення належної оцінки ринкової вартості дизпалива.

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За результатами аукціону дизпаливо було продано приватній фірмі вдвічі дешевше від його ринкової вартості. Своїм рішенням чиновник завдав державі збитків на суму понад 205 мільйонів гривень. ДБР підозрює колишнього т.в.о голови Держрезерву України у зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 6 років.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата «Адмірал Макаров».