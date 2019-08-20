Де цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медобстеження (адреси)
Кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі»
За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1110 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 92 685 обстежень. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я.
Як відомо, в рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.
Так, за результатами обстежень минулого тижня у 669 киян виявлено надмірну вагу, у 437 – підвищений артеріальний тиск, у 162 – високий рівень цукру крові, у 421 – високий рівень холестерину.
Окрім того, минулого тижня здійснено 75 виїздів мультидисциплінарних бригад у складі лікаря, медсестри первинної ланки, вузькопрофільних спеціалістів. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу.
|
Голосіївський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 20.08.2019
|
11:00-13:00
|
вул. Васильківська,27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Середа, 21.08.2019
|
вул. Васильківська,27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
Четвер, 22.08.2019
|
вул. Васильківська,27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
П’ятниця, 23.08.2019
|
вул. Васильківська,27, корп. 1
(Центр активного довголіття громадян)
|
|
Дарницький район
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Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 20.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Срібнокільська, 20-В, аптека «Фармсоюз»
вул. Бориспільська, 34, аптека № 56
КП «Фармація»
|
Середа, 21.08.2019
|
Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»
|
Четвер, 22.08.2019
|
вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг
вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»
|
П’ятниця, 23.08.2019
|
вул. Бориспільська, 34, аптека № 56
КП «Фармація»
|
|
Деснянський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 20.08.2019
|
11:00-14:00
09:00-12:00
10:00-14:00
|
просп. Маяковського, 47
|
Середа, 21.08.2019
|
Парк «Деснянський»
|
Четвер, 22.08.2019
|
просп. Маяковського, 73
|
|
Дніпровський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 20.08.2019
|
11:00-14:00
10:00-13:00
|
вул. Празька, 34-А, АЗПСМ № 3 Заклад швидкого харчування «Перша пекарня твого міста», вул. Миропільська, 1, аптека № 77
вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека
№ 109 КП «Фармація»,
бульвар Перова, 15, КП «Фармація» аптека № 79
|
Середа, 21.08.2019
|
11:00-14:00
14:00-16:00
|
вул. Празька, 34-А, АЗПСМ № 3 Заклад швидкого харчування «Перша пекарня твого міста»,
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24, Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини
вул. Пожарського 8-А, ЖРЕО № 402
|
Четвер, 22.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Новаторів, 4, АЗПСМ,
вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»,
вул. Миропільська, 13-А, ЖРЕО № 404
|
П’ятниця, 23.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Новаторів, 4, АЗПСМ,
вул. Миропільська, 1, аптека № 77
|
|
Оболонський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 20.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Рокоссовського, 4, аптека КП «Фармація» № 55
|
Середа, 21.08.2019
|
вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА
|
Четвер, 22.08.2019
|
вул. П. Панча, 7-Б, Оболонський районний Центр зайнятості
|
П’ятниця, 23.08.2019
|
Вул. Озерна, 18-А, Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району
|
|
Печерський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 20.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Підвисоцького, 4-А
|
Середа, 21.08.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення
|
Четвер, 22.08.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення,
вул. Підвисоцького, 4-А
|
П’ятниця, 23.08.2019
|
вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення,
вул. Підвисоцького, 4-А
|
|
Подільський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 20.08.2019
|
11:00-14:00
|
вул. Кирилівська, 107
АЗПСМ № 4,
вул. Мостицька, 9
АЗПСМ № 6, 7
|
Середа, 21.08.2019
|
вул. Волоська, 47, КНП «ЦПМСД №1», каб. 322,
просп. Свободи, 22, КП «Фармація №51»
|
Четвер, 22.08.2019
|
вул. Волоська, 47 каб.113
просп. Свободи, 22, КП «Фармація №51»
|
П’ятниця, 23.08.2019
|
вул. Мостицька, 9, каб. 250,
вул. Полкова, 57, АЗПСМ № 1
|
|
Святошинський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Середа, 21.08.2019
|
11:00-14:00
09:00-12:00
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»
|
П’ятниця, 23.08.2019
|
11:00-14:00
09:00-12:00
|
просп. Перемоги, 97
просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»
|
|
Солом’янський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Вівторок, 20.08.2019
|
11:00-14:00
|
просп. Повітрофлотський, 40, Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА
просп. Комарова, 3, Медмістечко
|
Середа, 21.08.2019
|
вул. Липківського, 27/5, аптека КП № 17
просп. Перемоги, 45, аптека КП № 36
|
Четвер, 22.08.2019
|
вул. Солом’янська, 17
просп. Комарова, 3, Медмістечко
|
П’ятниця, 23.08.2019
|
просп. Повітрофлотський, 40, Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА
просп. Комарова, 3, Медмістечко
|
Шевченківський район
|
Дата
|
Час
|
Адреса
|
Понеділок, 19.08.2019
|
10:00-13:00
|
вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3
|
Вівторок, 20.08.2019
|
вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 1
|
Середа, 21.08.2019
|
вул. Січових Стрільців, 10, КП «Фармація» аптека № 7
КНП ЦПМСД № 2
|
Четвер, 22.08.2019
|
вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 3
|
П’ятниця, 23.08.2019
|
Вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація»)
КНП ЦПМСД № 1