Де цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медобстеження (адреси)



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Кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі»

За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1110 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 92 685 обстежень. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я.

Як відомо, в рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

Так, за результатами обстежень минулого тижня у 669 киян виявлено надмірну вагу, у 437 – підвищений артеріальний тиск, у 162 – високий рівень цукру крові, у 421 – високий рівень холестерину.

Окрім того, минулого тижня здійснено 75 виїздів мультидисциплінарних бригад у складі лікаря, медсестри первинної ланки, вузькопрофільних спеціалістів. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу.