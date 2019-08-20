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    Новини

    Де цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медобстеження (адреси)

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    Де цього тижня кияни можуть пройти безкоштовне медобстеження (адреси)

    Кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі»

    За минулий тиждень у рамках проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено 1110 обстежень, а загалом від початку дії проекту – 92 685 обстежень. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я.

    Як відомо, в рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах столиці. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

    Так, за результатами обстежень минулого тижня у 669 киян виявлено надмірну вагу, у 437 – підвищений артеріальний тиск, у 162 – високий рівень цукру крові, у 421 – високий рівень холестерину.

    Окрім того, минулого тижня здійснено 75 виїздів мультидисциплінарних бригад у складі лікаря, медсестри первинної ланки, вузькопрофільних спеціалістів. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до киян, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу.

    Голосіївський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 20.08.2019

    11:00-13:00

    вул. Васильківська,27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Середа, 21.08.2019

    вул. Васильківська,27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    Четвер, 22.08.2019

    вул. Васильківська,27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

    П’ятниця, 23.08.2019

    вул. Васильківська,27, корп. 1

    (Центр активного довголіття громадян)

     

    Дарницький район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 20.08.2019

    11:00-14:00

    вул. Срібнокільська, 20-В, аптека «Фармсоюз»

    вул. Бориспільська, 34, аптека № 56

    КП «Фармація»

    Середа, 21.08.2019

    Харківське шосе, 121, аптека «Альта-С»

    Четвер, 22.08.2019

    вул. С. Олійника, 21, Управління (Центр) надання адміністративних послуг

    вул. Вербицького, 18, аптека № 62 КП «Фармація»

    П’ятниця, 23.08.2019

    вул. Бориспільська, 34, аптека № 56

    КП «Фармація»

     

    Деснянський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 20.08.2019

     

    11:00-14:00

     

    09:00-12:00

     

    10:00-14:00

     

    просп. Маяковського, 47

    Середа, 21.08.2019

    Парк «Деснянський»

    Четвер, 22.08.2019

    просп. Маяковського, 73

     

     

    Дніпровський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 20.08.2019

    11:00-14:00

     

     

     

     

    10:00-13:00

     

    вул. Празька, 34-А, АЗПСМ № 3 Заклад швидкого харчування «Перша пекарня твого міста», вул. Миропільська, 1, аптека № 77

    вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека

    № 109 КП «Фармація»,

    бульвар Перова, 15, КП «Фармація» аптека № 79

    Середа, 21.08.2019

    11:00-14:00

     

     

     

    14:00-16:00

    вул. Празька, 34-А, АЗПСМ № 3 Заклад швидкого харчування «Перша пекарня твого міста»,

    вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24, Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини

    вул. Пожарського 8-А, ЖРЕО № 402

    Четвер, 22.08.2019

     

    11:00-14:00

    вул. Новаторів, 4, АЗПСМ,

    вул. Раїси Окіпної, 9, гомеопатична аптека № 109 КП «Фармація»,

    вул. Миропільська, 13-А, ЖРЕО № 404

    П’ятниця, 23.08.2019

    11:00-14:00

    вул. Новаторів, 4, АЗПСМ,

    вул. Миропільська, 1, аптека № 77

     

    Оболонський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 20.08.2019

    11:00-14:00

    вул. Рокоссовського, 4, аптека КП «Фармація» № 55

    Середа, 21.08.2019

    вул. Маршала Тимошенка, 16, перший поверх, Центр надання адміністративних послуг Оболонської РДА

    Четвер, 22.08.2019

    вул. П. Панча, 7-Б, Оболонський районний Центр зайнятості

    П’ятниця, 23.08.2019

    Вул. Озерна, 18-А, Управління праці та соціального захисту населення Оболонського району

     

    Печерський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 20.08.2019

    11:00-14:00

    вул. Підвисоцького, 4-А

    Середа, 21.08.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення

    Четвер, 22.08.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення,

    вул. Підвисоцького, 4-А

    П’ятниця, 23.08.2019

    вул. Цитадельна, 4/7, Управління праці та соціального захисту населення,

    вул. Підвисоцького, 4-А

     

    Подільський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 20.08.2019

     

     

     

     

     

     

    11:00-14:00

     

    вул. Кирилівська, 107

    АЗПСМ № 4,

    вул. Мостицька, 9

    АЗПСМ № 6, 7

    Середа, 21.08.2019

    вул. Волоська, 47, КНП «ЦПМСД №1», каб. 322,  

    просп. Свободи, 22, КП «Фармація №51»

    Четвер, 22.08.2019

    вул. Волоська, 47 каб.113

    просп. Свободи, 22, КП «Фармація №51»

    П’ятниця, 23.08.2019

    вул. Мостицька, 9, каб. 250,

    вул. Полкова, 57, АЗПСМ № 1

     

    Святошинський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Середа, 21.08.2019

    11:00-14:00

     

    09:00-12:00

     

    просп. Перемоги, 97

     

    просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»

    П’ятниця, 23.08.2019

    11:00-14:00

     

    09:00-12:00

     

    просп. Перемоги, 97

     

    просп. Перемоги, 148/1, Аптека № 78 КП «Фармація»

     

    Солом’янський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Вівторок, 20.08.2019

    11:00-14:00

    просп. Повітрофлотський, 40, Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    Середа, 21.08.2019

    вул. Липківського, 27/5, аптека КП № 17

    просп. Перемоги, 45, аптека КП № 36

    Четвер, 22.08.2019

    вул. Солом’янська, 17

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    П’ятниця, 23.08.2019

    просп. Повітрофлотський, 40, Управління праці та соціального захисту Солом’янської РДА

    просп. Комарова, 3, Медмістечко

    Шевченківський район

    Дата

    Час

    Адреса

    Понеділок, 19.08.2019

     

     

     

     

    10:00-13:00

     

    вул. Щербаківського, 60 (аптека № 130 КП «Фармація»), КНП ЦПМСД № 3

    Вівторок, 20.08.2019

    вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 1

    Середа, 21.08.2019

    вул. Січових Стрільців, 10, КП «Фармація» аптека № 7

    КНП ЦПМСД № 2

    Четвер, 22.08.2019

    вул. Б. Хмельницького, 24, Шевченківська РДА, КНП ЦПМСД № 3

    П’ятниця, 23.08.2019

    Вул. Ісаакяна, 2 (аптека № 90 КП «Фармація»)

    КНП ЦПМСД № 1
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