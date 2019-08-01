Де кияни можуть купити свіжу городину і солодкі фрукти (адреси)
Сьогодні ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці
У четвер, 1 серпня, тривають сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Сьогодні ярмарки відбудуться:
- у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12 А;
- у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.
Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця цього тижня.
Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун порекомендувала українцям не переводити свіжі фрукти на варення і запропонувала інші, альтернативні способи збереження на зиму.