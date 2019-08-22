Де сьогодні в Києві відбудуться ярмарки (адреси)



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На ярмарках пропонується сільськогосподарська продукція

Киян запрошують на продуктові ярмарки

У четвер, 22 серпня, в різних районах столиці відбудуться сезонні ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Так, сьогодні ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28 і з іншого боку від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9А до заправки SHELL, вул. Електротехнічна 2А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12А;

Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

Нагадаємо, що ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

Як повідомлялося, загальноміський шкільний ярмарок, який відбувся на Хрещатику 17-18 серпня, за оцінкою організаторів, відвідало майже 10 тисяч киян та гостей міста.