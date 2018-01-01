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    Де у Києві святкувати Масляну? Є варіант на Співочому полі

    Організатори готують заходи від гастро-забав до сферичного кінотеатру
    Цього тижня, 17 та 18 лютого, на території парку Співоче поле відбудеться святкування Масляної. Організатори заходу - КО «Київзеленбуд» та компанія «Гранд Евент» - обіцяють прикрасити схили парку, влаштувати святковий концерт, традиційні обряди та безліч розважальних локацій для дорослих та дітей. На киян та гостей міста
    • Сьогодні, 18:28
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    Організатори готують заходи від гастро-забав до сферичного кінотеатру

    Цього тижня, 17 та 18 лютого, на території парку Співоче поле відбудеться святкування Масляної. Організатори заходу - КО «Київзеленбуд» та компанія «Гранд Евент» - обіцяють прикрасити схили парку, влаштувати святковий концерт, традиційні обряди та безліч розважальних локацій для дорослих та дітей.

    На киян та гостей міста чекатимуть:
    - обряд спалювання солом'яної баби, який є важливим елементом традиційного святкування Масляної;
    - перший фестиваль кольорових млинців, поласувати якими зможуть всі охочі;
    - масштабний лицарський турнір з історичного фехтування;
    - святковий концерт: зі сцени виступатимуть артисти та зірки української естради - Kishe, М'ята, Віталій Козловський, BRO (Borisenko Brothers), Sonya Kay, Tarabarova, Оля Цибульська, Oleynik, Адріана, Big Boss та інші. А також сучасні фольклорні колективи із власними тематичними номерами;
    - сучасний сферичний кінотеатр з унікальним екраном з оглядом 360 градусів.

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    Також на заході працюватимуть: зона дитячих розваг; найбільші в Києві тюбінг-гірки; живий куточок; алея майстрів та хендмейду.

    Крім того, організатори обіцяють забезпечити фотозони та арт-об'єкти, тематичні конкурси та квести, традиційні гастро-забави та скульптури зі сіна.

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