Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія готує масований обстріл. Міноборони звернулося до українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія готує масований обстріл. Міноборони звернулося до українців
За даними розвідки, окупанти готують масований удар по українських містах і громадах
фото: ДСНС (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Оборонне відомство закликало, зокрема киян та гостей столиці, не ігнорувати сигнал повітряної тривоги

Міністерство оборони закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги протягом 30-31 травня. Особливо це стосується мешканців Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву оборонного відомства.

«Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряних тривог цими вихідними. Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Росіяни в агонії – нічого окрім терору та паніки вони не переслідують», – йдеться в заяві.

Відомство наголосило, що під час повітряної тривоги громадяни мають спускатися в укриття і не забувати про своїх домашніх улюбленців. «Стосується абсолютно всіх. Але особливо Києва. Хлопці і дівчата на бойових позиціях і в повній готовності. Відпрацюють на всі 1000%, будьте певні», – вказано в дописі.

Нагадаємо, Україна отримала інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про небезпеку.

Росія готує масований обстріл. Міноборони звернулося до українців фото 1

Президент підкреслив, що Росія продовжує покладатися «на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки». «Маємо інформацію від розвідок про підготовку Росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації», – написав Зеленський.

Раніше представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». «Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

Як повідомило зовнішньополітичне відомство РФ, цілями ударів стануть об’єкти проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються «за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення». Водночас Москва не забула й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

Варто зазначити, що Росія регулярно намагається атакувати не лише підприємства оборонно-промислового комплексу, а й цивільні об’єкти. Терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

До слова, Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

Варто зазначити, що масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

Читайте також:

Теги: Київ Міноборони обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Сьогодні, 03:45
МЗС наголошує, що нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем
Чи буде масовий обстріл Києва: МЗС звернулося до громадян
26 травня, 09:10
Каталоги Центру рукописів тимчасово недоступні для читачів
Удар по столітній спадщині: РФ атакувала Інститут літератури імені Тараса Шевченка
24 травня, 11:37
Слідчі повідомили правопорушникові про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах
Закупівля елітних саджанців утридорога: посадовець структури «Київзеленбуду» отримав підозру
22 травня, 08:52
Виставка оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть
Куди сходити у Києві 18-24 травня: дайджест культурних подій
16 травня, 19:15
Окупанти атакували Київ БпЛА
У Києві уламки безпілотника впали на дах будинку
12 травня, 04:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09
Набережне шосе у Києві
Рух Набережним шосе у столиці частково обмежено до 9 травня (схема)
5 травня, 10:10
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
1 травня, 13:09

Новини

Росія готує масований обстріл. Міноборони звернулося до українців
Росія готує масований обстріл. Міноборони звернулося до українців
Київщина: велика релігійна громада готується перейти до ПЦУ
Київщина: велика релігійна громада готується перейти до ПЦУ
Фонтан замість демонтованого Леніна: Київ визначив підрядника проєкту за 52 млн грн
Фонтан замість демонтованого Леніна: Київ визначив підрядника проєкту за 52 млн грн
День Києва 2026: як святкуватиме столиця в умовах воєнного стану
День Києва 2026: як святкуватиме столиця в умовах воєнного стану
Доїхати до Пирогова стане простіше: з 30 травня запрацює новий автобусний маршрут
Доїхати до Пирогова стане простіше: з 30 травня запрацює новий автобусний маршрут
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році

Новини

У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Сьогодні, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Сьогодні, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Сьогодні, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Сьогодні, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Сьогодні, 19:50
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
Сьогодні, 19:24

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua