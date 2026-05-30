Куди сходити у Києві 1-7 червня: дайджест культурних подій

У перші дні червня киянам пропонують ближче познайомитися з українськими традиціями: від сучасної кераміки на виставці «Стан душі» до унікальних зразків золотарства доби Гетьманщини. Столична Опера представить містичне фентезі «Русалчині луки», а Театр оперети покаже знаменитий мюзикл «Чикаго». Музичну програму тижня доповнять виступи Kazka та Kalush Orchestra під відкритим небом на ВДНГ, а також вечір ретро-хітів від хору «Гомін».

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 1-7 червня, де кожен знайде відпочинок до душі.

Зміст

Музеї

Виставка «Стан душі»

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Стан душі», яка об’єднує творчі роботи двох мисткинь – Інни Вапнярської та Вікторії Дромарецької.

Інна Вапнярська – художниця декоративного розпису. В її творчості поєднались академічна освіта, народний фольклор та усталені традиції петриківського розпису. Визначальними на творчому шляху миткині були любов до рідного краю, вивчення традицій і джерел народного мистецтва. Цьому сприяли численні подорожі Україною, знайомство з архітектурою, побутом, народними обрядами різних регіонів.

Художниця Вікторія Дромарецька займається керамікою, живописом, дизайном одягу та прикрас. На виставці будуть представлені її керамічні твори, де авторка робить акцент на взаємодію об'єму з простором.

Коли: до 28 червня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.



«ARS: українське гаптування»

Виставковий проєкт охоплює близько 100 високохудожніх творів з колекції Національного музею декоративного мистецтва України – сорочки, рушники, лиштви підризників, фрагменти вишивок. Назва виставки пов’язана з латинським словом Ars, яке повертає нас у часи об’ємного та цілісного розуміння нині численних різнорідних понять: техніка, мистецтво, ремесло, віртуозність, вміння, майстерність, вправність.

Репрезентована виставка пропонує мовою понад ста пам’яток виявити різноманітність одного й того самого стібка, багатство фактур, особливостей виконання, розмаїття лічильних і вільних технік, їхніх регіональних варіацій.

Окрім того, розглянути мистецтво українського вишивання – від найпростішого шва «уперед голку», який набув на полотні рушника самобутньої назви «просо», до складних гаптарських технологій «уприкріп».

Коли: до 31 серпня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

«Коштовний спадок Козацької України»

У цій експозиції представлені 27 оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть, коли на теренах лівобережної України постала козацька держава – Гетьманщина. Ці предмети – дарунки православним храмам від представників різних соціальних верств – від гетьманів до простих козаків.

Кожен експонат виставки – унікальний художній витвір, що дозволить глибше осягнути феномен українського бароко і краще зрозуміти соціальний та адміністративний устрій Гетьманщини.

Коли: До 1 січня 2028 року (вт-нд – з 10:00 до 17:45).

Місце проведення: Скарбниця Національного музею історії України, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 12 (територія Києво-Печерської лаври).

«Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва ухвалили рішення продовжити роботу масштабної виставки «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. Експозиція прийматиме відвідувачів на місяць довше. Таке рішення було зумовлене великим ажіотажем серед киян та гостей столиці, а також величезною кількістю схвальних відгуків від поціновувачів мистецтва Маестро.

Однією з найцікавіших родзинок експозиції є портрет третього президента України Віктора Ющенка, який нещодавно буквально повернувся із забуття. Як раніше повідомляв «Главком», Іван Марчук написав це полотно акриловими фарбами у 2003 році на замовлення близького до політика бізнесмена як знак підтримки майбутнього кандидата. Згодом під час одного з переїздів родина Ющенків загубила цю картину, і її тривалий час вважали втраченою, проте напередодні ювілею майстра роботу нарешті знайшли та передали до музею.

Коли: до 21 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Вистава «Кортес»

Якби в XV столітті вже встигли зняти «Страх і огида в Лас-Вегасі» та винайти клітор, чи залишилася б у імператорів потреба в загарбницьких війнах? [Спойлер: досвід сучасності показує, що так] Іспанські мандрівники на чолі з відомим генералом Ернаном Кортесом через жагу до слави та грошей вирушають в Америку – «рятувати» імперію ацтеків від жахливих традицій жертвоприношень та рабовласництва. Досягнути вони цього намагаються звичними для них засобами – вбивствами, мародерством та руйнуванням.

Головне питання, яке постає перед героями: хто з них варвар, а хто – бог? «Якщо країна між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу», – казав Вінстон Черчилль. «І нема правильного вибору, коли обираєш між двома сортами погані», – доповнює герой «Кортесу».

Це історія про важливість культурної самоідентифікації та необхідності прощання зі своїм колоніальним минулим.

Коли: 3 червня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Прем'єра вистави «Русалчині луки»

Українське музичне фентезі «Русалчині луки» – яскраве хореографічно-вокальне шоу за мотивами поетичної оповіді Бориса Грінченка. Це величезний пласт народних вірувань та уявлень, що сягають ще дохристиянських глибин і досі бентежать своєю загадковістю.

Використання фольклорних обрядів та музичних фрагментів класичної версії М. Скорика у аранжуванні саме для Ансамблю «Калина», участь балету, хору, солістів та оркестру народних інструментів ансамблю разом з вихованцями Університету ім. Бориса Грінченка, використання можливостей сучасних відео ефектів дозволяють вибудувати повноцінний сюжет та створити незабутню подію в культурному житті Києва.

Коли: 4 червня, 18:00.

Місце проведення: Київська опера, вул. Межигірська, 2.

Вистава «Зіркові пристрасті»

«Зіркові пристрасті» – вистава у виставі, про акторів, яких ми обожнюємо та якими захоплюємося. Про життя, гумор та любов. За мотивами твору Майкла Фрейна «Шум за сценою».

«Шум за сценою» – найвідоміша комедія британського автора Майкла Фрейна, що сьогодні є дуже популярною як на європейській сцені, так і на Бродвеї. Група акторів із Лондона репетирує виставу, аби невдовзі вирушити в турне провінційними містечками. Кожен з них доклав зусиль до цього проекту і тепер щиро сподівається на успіх. І все дійсно могло би бути добре, але є одне «але»...

Митці – то люди настільки емоційні, що просто не в змозі втримати за кулісами особисті взаємини, котрі бурхливим потоком накривають і вщент руйнують і без того «крихку» виставу. Чи знайдеться вихід із ситуації, котра дійшла до повного комічного абсурду?

Для вас гратимуть:

Арам Арзуманян – актор театру та кіно, зірка серіалу «Скажене весілля»

Валентин Томусяк – актор театру та кіно, зірка серіалу «Нічого не трапляється двічі»

Віра Кобзар – актриса теату та кіно, зірка серіалів «Родичі», «Скажене весілля» та вистав «Вірні дружини», «Сильні слабкі жінки»

Григорій Бакланов – актор театру та кіно, серіал «Спіймати Кайдаша», актор Київського академічного театру на Печерську

Ігор Рубашкін – заслужений артист України, актор Київського академічного театру на Печерську

Катерина Варченко – актриса театру та кіно, зірка серіалу «Хазяйка»,«Коло омани», зірка вистав «Сильні слабкі жінки», «Дівич-вечір», «Вірні дружини»

Олександр Ганноченко – народний артист України, актор театру та кіно, актор Київського національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки

Оля Атанасова – актриса театру та кіно, зірка серіалу «Дві матері»

Світлана Золотько – народна артистка України, зірка вистав «Серцеїдки» та «Перших вісім побачень», актриса Київського академічного театру на Лівому березі Дніпра.

Коли: 5 червня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Мюзикл «Чикаго»

У Київському національному академічному театрі оперети пройде вистава «Чикаго». Для когось це історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю та коханням. Водночас, це професійний синтез вокалу, хореографії та акторської майстерності.

На вас чекає захоплюючий сюжет, яскраві соло та відомі хіти, що розкриють всю атмосферу Чикаго 20-х років минулого століття.

Коли: 5 червня – 17:00, 6-7 червня – 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Концерти

Kalush Orchestra у Feels Garden

Feels Garden готує особливий вечір, де Kalush Orchestra зарядять глядачів своєю фірмовою енергетикою під відкритим небом. Це буде неймовірне поєднання автентичного фолку та напористого хіп-хопу, яке вже давно стало їхньою візитівкою. На вас чекає насичена програма: як улюблені хіти, що стали саундтреками нашого часу, так і нові композиції, які вже встигли завоювати серця слухачів.

Коли: 5 червня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А

Хор «Гомін»

Хор «Гомін» пропонує вашій увазі нову програму, з якою обов’язково потрібно ознайомитися. В ній ще більше улюблених ретро-композицій та ще яскравіші аранжування. Це той самий момент, коли від перших акордів перехоплює подих. Якщо ви вже бували на концерті хору, то точно розумієте, про що мова.

«Гомін» подарує особливий вечір українських хітів минулого століття. Ці пісні звучали на родинних святах і великих сценах. Знайомі мотиви отримують нове, більш масштабне звучання. На вас чекає справжнє українське свято у стилі ретро. «Цей хор, цей хор мені щоночі сниться» 2.0 – щасливі дві години для поціновувачів.

Коли: 6-7 червня, 18:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Гурт Kazka з новою програмою до свого 10-річчя

Український гурт Kazka, відомий своїм міжнародним хітом «Плакала», розпочинає серію заходів до 10-річчя творчої діяльності. Колектив, чиї треки сумарно набрали понад мільярд прослуховувань на цифрових платформах, презентує оновлену концертну програму.

Анонс відбувся одразу після завершення ювілейного туру гурту, який охопив 22 міста у США та Канаді. Організатори зазначають, що майбутні виступи поєднають головні хіти гурту та нові релізи в сучасній інтерпретації.

Коли: 7 червня, 18:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Стендап «Перевірка»

Стендап «Перевірка» – це вечір стендап-комедії, де коміки перевіряють новий матеріал.

3 червня на сцені: Максим Редзель, Денис Гнатюк, Олексій Приймаченко, Арсен Пучков, Микита Скремінський та запрошені коміки.

Коли: 3 червня, 19:30.

Місце проведення: Dorothy pub, вул. Саксаганського, 16/43.

Комедійне шоу «Не проблема»

Комедійне шоу, де ваші проблеми стануть джерелом сміху та гарного настрою. Коміки не тільки вислухають ваші життєві негаразди, але й знайдуть їм найнесподіваніші та найсмішніші вирішення. Чи це любовні пригоди, труднощі на роботі, чи просто курйозні ситуації – готуйтеся сміятися до сліз, адже всі проблеми зникнуть під натиском гумору.

Приходьте, поділіться своїми історіями, і дозвольте комікам зробити їх вечірнім хітом! Ніякої серйозності – тільки сміх і позитив. Ціль шоу в тому, щоб ви вийшли від нас переконаними, що ваша проблема – не проблема.

На сцені виступатимуть коміки: Руслан Колесник, Андрій Бережко та Паша Пінчук.

Коли: 7 червня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.