У Києві на вихідних 30-31 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

У неділю ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці

Цими вихідними, 30 та 31 травня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 30 травня ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);

Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 31 травня ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, на вуличних розкладках та продуктових ятках столиці з'явилися перші в цьому сезоні кавуни та дині. Проте через надзвичайно високу вартість перші літні ласощі є скоріше екзотикою, ніж повсякденною покупкою для киян.

До слова, на початку травня у Києві почали продавати першу полуницю із Закарпаття. За кілограм першої української ягоди продавці наразі просять 250 грн. Хоча ціна значно вища за розпал сезону, покупці вже починають прицінюватися до вітчизняного продукту.