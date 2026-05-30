Малюки-засновники Києва на Поштовій площі змінили образ до Дня міста

Надія Карбунар
Регулярна зміна костюмів для бронзових малюків до важливих дат стала візитівкою Поштової площі
фото: Київ24
Помилуватися засновниками столиці в унікальних історичних образах кияни та гості міста зможуть протягом вихідних

Знамениті скульптури малюків-засновників Києва на Поштовій площі отримали нове святкове вбрання. Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь одягнули в автентичні трипільські костюми із нагоди Дня Києва та Святої Трійці. Автором перевтілення став творець цього популярного пам’ятника, відомий український скульптор Володимир Журавель. Про це пише «Главком» із посиланням на «Київ24».

Помилуватися засновниками столиці в унікальних історичних образах кияни та гості міста зможуть протягом вихідних – 30 та 31 травня.

Нагадаємо, що регулярна зміна костюмів для бронзових малюків до важливих дат та державних свят вже давно стала візитівкою Поштової площі.

Раніше скульптури приміряли на себе вишиванки, форму ЗСУ, костюми янголят та навіть класичні дощовики, щоразу даруючи позитивні емоції перехожим.

Нагадаємо, у центрі Києва планують встановити фонтан вартістю майже 52 млн грн, він буде розміщений на місці демонтованого пам’ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку. 

«Главком» писав, що локація в самому центрі столиці, де до 2013 року стояв пам’ятник Володимиру Леніну, нарешті перетвориться на сучасний громадський простір. Про плани кардинально оновити ділянку на перетині Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Проте концепція «нейтрального» благоустрою викликала хвилю обурення серед лідерів думок та активістів. Попри обіцянки комфорту, мережа вибухнула критикою. Основна претензія – відсутність ідеологічного змісту в одній із найважливіших точок Києва.

