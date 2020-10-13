Столична поліція знайшла школярку, яка зникла після походу до репетитора
Зниклу дівчину розшукували з вечора 12 жовтня
Протиправних дій проти малолітньої не вчинено
Столична поліція знайшла 13-річну дівчинку, яка 12 жовтня ввечері пішла на додаткові заняття та не повернулася додому.
Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.
Зазначається, що у вівторок, 13 жовтня, під час комплексних розшукових заходів, працівники Дарницького управління поліції знайшли зниклу 13-річну дівчинку та передали дитину батькам.
«Протиправних дій проти малолітньої не вчинено», – додали правоохоронці.
Раніше стало відомо, що у Києві зникла восьмикласниця Ніколь Красна. Дівчина пішла з дому на вулиці Льва Ревуцького до репетитора та не повернулася.