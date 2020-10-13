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    Столична поліція знайшла школярку, яка зникла після походу до репетитора

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    <p>Зниклу дівчину розшукували з вечора 12 жовтня</p> - Столична поліція знайшла школярку, яка зникла після походу до репетитора

    Зниклу дівчину розшукували з вечора 12 жовтня

    Протиправних дій проти малолітньої не вчинено

    Столична поліція знайшла 13-річну дівчинку, яка 12 жовтня ввечері пішла на додаткові заняття та не повернулася додому.

    Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

    Зазначається, що у вівторок, 13 жовтня, під час комплексних розшукових заходів, працівники Дарницького управління поліції знайшли зниклу 13-річну дівчинку та передали дитину батькам.

    «Протиправних дій проти малолітньої не вчинено», – додали правоохоронці.

    Раніше стало відомо, що у Києві зникла восьмикласниця Ніколь Красна. Дівчина пішла з дому на вулиці Льва Ревуцького до репетитора та не повернулася.

    Національна поліція України Київ діти розшук
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