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У столиці розпочалася кампанія з перейменування Повітрофлотського проспекту. Готова нова назва

glavcom.ua
У столиці розпочалася кампанія з перейменування Повітрофлотського проспекту. Готова нова назва
Повітрофлотський проспект пропонують назвати на честь Європейського Союзу
Фото: wikimedia

Перейменування символізуватиме рух України до Європейського Союзу

Київські активісти пропонують перейменувати столичні вулиці, які асоціюються з радянським минулим і збройними силами агресора. Повітрофлотський проспект закликають переназвати проспектом Європейського Союзу. Відповідне звернення опублікував на своїй сторінці в Twitter колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

«Дорогі кияни, прийшов час нарешті позбавити наші вулиці, парки і сквери  російського минулого. Воно приносило нам лише трагедії. Наше майбутнє - європейське. То ж давайте наближати його усіма можливими засобами, навіть у назвах. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО!», – закликав дипломат.

Активісти вважають за очевидне потребу перейменувати Повітрофлотський проспект. Як ідеться у зверненні, вулиця отримала свою назву «в ознаменування розвитку і зміцнення Червоного повітряного флоту».

«Правонаступники цього «флоту» нині обстрілюють Київ, вбиваючи людей і руйнуючи інфраструктуру. Переконані, що возвеличеннню агресорів і убивць не місце на вулицях Києва», –  наголошують представники громадськості.

Активісти вважають проспект знаковим для того, щоб символізувати інтеграцію до ЄС. Саме тому вулицю пропонують назвати на честь союзу.

Раніше «Главком» писав, що 11 січня у застосунку «Київ Цифровий» завершилося рейтингове електронне голосування щодо перейменувань окремих міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами. У результаті кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць.

Теги: активісти кияни вулиця

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