У столиці розпочалася кампанія з перейменування Повітрофлотського проспекту. Готова нова назва
Перейменування символізуватиме рух України до Європейського Союзу
Київські активісти пропонують перейменувати столичні вулиці, які асоціюються з радянським минулим і збройними силами агресора. Повітрофлотський проспект закликають переназвати проспектом Європейського Союзу. Відповідне звернення опублікував на своїй сторінці в Twitter колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.
«Дорогі кияни, прийшов час нарешті позбавити наші вулиці, парки і сквери російського минулого. Воно приносило нам лише трагедії. Наше майбутнє - європейське. То ж давайте наближати його усіма можливими засобами, навіть у назвах. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО!», – закликав дипломат.
Дорогі кияни,— Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) January 31, 2023
Прийшов час нарешті позбавити наші вулиці, парки і сквери російського минулого. Воно приносило нам лише трагедії. Наше майбутнє - європейське. То ж давайте наближати його усіма можливими засобами, навіть у назвах. Україна буде в ЄС, Україна буде в НАТО! pic.twitter.com/ELSjoTjeO8
Активісти вважають за очевидне потребу перейменувати Повітрофлотський проспект. Як ідеться у зверненні, вулиця отримала свою назву «в ознаменування розвитку і зміцнення Червоного повітряного флоту».
«Правонаступники цього «флоту» нині обстрілюють Київ, вбиваючи людей і руйнуючи інфраструктуру. Переконані, що возвеличеннню агресорів і убивць не місце на вулицях Києва», – наголошують представники громадськості.
Активісти вважають проспект знаковим для того, щоб символізувати інтеграцію до ЄС. Саме тому вулицю пропонують назвати на честь союзу.
Раніше «Главком» писав, що 11 січня у застосунку «Київ Цифровий» завершилося рейтингове електронне голосування щодо перейменувань окремих міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами. У результаті кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць.
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