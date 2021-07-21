  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники вже очистили десять локацій від повалених дерев&nbsp; - Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)
    Рятувальники вже очистили десять локацій від повалених дерев 
    Фото: Київська аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку»

    Усі столичні служби в оперативному режимі долають наслідки злив

    За дві доби рятувальники аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» прибрали десять локацій від аварійних та повалених дерев. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.

    Так, станом на 13:00 21 липня за допомогою спецтехніки прибрано:

    • повалене дерево з контактної мережі трамвайної лінії в Пущі-Водиці (14 лінія трамвая);
    • аварійне дерево біля «Центру громадського здоров’я» на вулиці Волоській, 19;
    • повалену на кіоск частину дерева на вулиці Олени Теліги, 17.
    • повалене дерево з проїжджої частини проспекту Перемоги, 76;
    • дерево, що впало на будинок на проспекті Любомира Гузара, 12.
    • усунено загрози падіння аварійних дерев на вулиці Бульварно-Кудрявській, 45;
    • прибрано зламану гілку, що перегородила виїзд на вулиці Тургенівській, 26;
    • за допомогою крану та автовишки усунено загрозу аварійного дерева, частина якого впала на фасад аптеки на вулиці Берлінського, 6;
    • повалене дерево на вулиці Щусєва (впало на авто);
    • повалене дерево з лінії електропередачі на Лісовому проспекті, 13.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)
    Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)
    Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)
    Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)
    Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)
    Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)
    Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)

    Нагадаємо, що в Києві тривають грози та значні дощі. Наслідками негоди стали повалені дерева, короткочасне підтоплення вулиць, руйнування дорожнього покриття. Усі столичні служби в оперативному режимі долають наслідки злив.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Як повідомлялося, у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку.

    Читайте також: У Києві апокаліпсис: потоки води зносять все на своєму шляху (відео)
    Теги: Київ рятувальники негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)