Дерева повивертало з корінням: київські рятувальники ліквідовують наслідки негоди (фото)

Рятувальники вже очистили десять локацій від повалених дерев

Усі столичні служби в оперативному режимі долають наслідки злив

За дві доби рятувальники аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» прибрали десять локацій від аварійних та повалених дерев. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.

Так, станом на 13:00 21 липня за допомогою спецтехніки прибрано:

повалене дерево з контактної мережі трамвайної лінії в Пущі-Водиці (14 лінія трамвая);

аварійне дерево біля «Центру громадського здоров’я» на вулиці Волоській, 19;

повалену на кіоск частину дерева на вулиці Олени Теліги, 17.

повалене дерево з проїжджої частини проспекту Перемоги, 76;

дерево, що впало на будинок на проспекті Любомира Гузара, 12.

усунено загрози падіння аварійних дерев на вулиці Бульварно-Кудрявській, 45;

прибрано зламану гілку, що перегородила виїзд на вулиці Тургенівській, 26;

за допомогою крану та автовишки усунено загрозу аварійного дерева, частина якого впала на фасад аптеки на вулиці Берлінського, 6;

повалене дерево на вулиці Щусєва (впало на авто);

повалене дерево з лінії електропередачі на Лісовому проспекті, 13.

Нагадаємо, що в Києві тривають грози та значні дощі. Наслідками негоди стали повалені дерева, короткочасне підтоплення вулиць, руйнування дорожнього покриття. Усі столичні служби в оперативному режимі долають наслідки злив.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Як повідомлялося, у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку.