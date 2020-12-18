Київські митники виявили у посилці до Франції гітлерівський кулемет (фото)

Кулемет MG 42, який прозвали «циркулярною пилкою Гітлера», був у поштовому відправленні

Митники вилучили зброю та направили на експертизу

Працівники Київської митниці Держмитслужби виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке мешканець Буковини надсилав до Франції, смертоносну зброю, яка була розроблена в нацистській Німеччині і прийнята на озброєння Вермахту у 1942 році.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Як зазначив відправник в декларації, в посилці мали знаходитися запчастини. Проте, замість задекларованих запчастин, на сканері митники виявили зброю, яку в часи Другої світової прозвали «циркулярною пилкою Гітлера», або ще «газонокосаркою». Намагаючись ввести в оману митників та скануючу техніку, відправник завбачливо загорнув кулемет у фольгу, проте це йому не допомогло.

Нагадаємо, що українським законодавством у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати вогнепальну зброю усіх видів та боєприпаси до неї.

Зброю скеровано на експертизу.

Французький отримувач залишився без зброї, стосовно ж українського відправника митницею розглядається питання щодо складання протоколу про порушення митних правил.