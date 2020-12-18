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    Київські митники виявили у посилці до Франції гітлерівський кулемет (фото)

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    <p>Кулемет MG 42, який прозвали &laquo;циркулярною пилкою Гітлера&raquo;, був у поштовому відправленні</p> - Київські митники виявили у посилці до Франції гітлерівський кулемет (фото)

    Кулемет MG 42, який прозвали «циркулярною пилкою Гітлера», був у поштовому відправленні

    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Митники вилучили зброю та направили на експертизу

    Працівники Київської митниці Держмитслужби виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке мешканець Буковини надсилав до Франції, смертоносну зброю, яка була розроблена в нацистській Німеччині і прийнята на озброєння Вермахту у 1942 році.

    Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Як зазначив відправник в декларації, в посилці мали знаходитися запчастини. Проте, замість задекларованих запчастин, на сканері митники виявили зброю, яку в часи Другої світової прозвали «циркулярною пилкою Гітлера», або ще «газонокосаркою». Намагаючись ввести в оману митників та скануючу техніку, відправник завбачливо загорнув кулемет у фольгу, проте це йому не допомогло.

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    на весь екран згорнути
    Київські митники виявили у посилці до Франції гітлерівський кулемет (фото)
    Київські митники виявили у посилці до Франції гітлерівський кулемет (фото)
    Київські митники виявили у посилці до Франції гітлерівський кулемет (фото)
    Київські митники виявили у посилці до Франції гітлерівський кулемет (фото)

    Нагадаємо, що українським законодавством у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати вогнепальну зброю усіх видів та боєприпаси до неї.

    Зброю скеровано на експертизу.

    Французький отримувач залишився без зброї, стосовно ж українського відправника митницею розглядається питання щодо складання протоколу про порушення митних правил.

    Теги: митниця Київ зброя Державна митна служба
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