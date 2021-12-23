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    Із Нового року використання антибіотиків у лікарнях буде обліковуватися

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    Антибіотики групи резерву медики називають ліками останньої надії - Із Нового року використання антибіотиків у лікарнях буде обліковуватися
    Антибіотики групи резерву медики називають ліками останньої надії
    фото з відкритих джерел

    Із 1 січня 2022 року запроваджують контроль призначення антибіотиків

    Із 1 січня 2022 року в медичних установах України почнуть суворо контролювати призначення і застосування антибіотиків. Мета – обмежити нераціональне і часто необґрунтоване використання цих препаратів в лікувальних протоколах. Про це повідомив український Центр громадського здоров’я.

    «Із 1 січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, приступлять до ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів з груп спостереження і резерву протягом року», – йдеться в опублікованій інформації центру.

    Повідомляється, що суворому обліку і контролю підлягають антибіотики групи спостереження.

    Йдеться про лікарські препарати, які досить часто застосовуються в якості першої і другої лінії терапії.

    Необхідність введення моніторингу антибіотичних препаратів викликана, в першу чергу, тим, що їхнє нераціональне застосування в якості лікування часто веде до розвитку антибіотикорезистентності і змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву, відзначають у ЦГЗ.

    Антибіотики групи резерву медики називають ліками останньої надії, тобто їх призначають тільки в крайніх випадках важкої бактеріальної інфекції, коли інші препарати виявилися безсилими.

    При цьому антибіотики групи резерву набагато дорожчі і токсичніші, ніж препарати першої лінії терапії.

    Як підкреслюють в Центрі громадського здоров’я, при надмірному використанні антибіотиків існує серйозний ризик взагалі втратити можливість лікування бактеріальних інфекцій.

    Нагадаємо, антибіотики в Україні відпускатимуть виключно за електронним рецептом. Відповідна норма набуде чинності з 1 квітня 2022 року.

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    Теги: здоров'я медицина ліки лікарські препарати
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    Із Нового року використання антибіотиків у лікарнях буде обліковуватися