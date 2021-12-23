«Слуга народу» зробив третє щеплення від Covid-19 і пояснив чому

Дмитро Гурін раніше закликав обмежити права людей, які відмовляються від ковід-вакцинації

Нардеп має онкозахворювання

Народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін зробив додаткове, третє щеплення від коронавірусу. Про це він повідомив у соцмережах.

У коментарях до допису депутат на запитання відповів, що перші два щеплення робив «Астра зенкою», а третю дозу вколов «Модерною». Також він пояснив, що робив додаткове щеплення у звичайній амбулаторії за рекомендацією лікарів, адже має онкозахворювання.

Нардеп Дмитро Гурін зробив третє щеплення від коронавірусу

Додамо, що у березні цього року Гурін виступав за те, аби частково обмежити в Україні права людей, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу без медичних показань. Зокрема він вважає, якщо людина не хоче вакцинуватися, вона не може працювати лікарем.

Наразі відомо, що медики будуть отримувати третю дозу вакцини від Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що підпише наказ про введення в Україні третьої дози вакцини від коронавірусу.

Також стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

Крім того, очільник МОЗ Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу. Він пояснив, що мета ВООЗ – вакцинувати до кінця року 40% населення планети і Україна також до кінця грудня має перетнути цю позначку. Хоча наша ціль у 2021-му, за словами Ляшка, – «70% щеплених українців принаймні однією дозою».