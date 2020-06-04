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    Новини

    Ділки захопили частину київського парку під будівництво (фото)

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">У парку ведеться будівництво нібито літнього майданчика</span></span> - Ділки захопили частину київського парку під будівництво (фото)
    У парку ведеться будівництво нібито літнього майданчика
    Фото: Олексій Король, Facebook

    Київзеленбуд подав заяву в поліцію

    У середу, 3 червня, в парку Партизанської слави, де завершуються роботи з капітального ремонту, виявили незаконне будівництво.

    Про це повідомив керівник комунального об’єднання «Київзеленбуд» Олексій Король на своїй сторінці у Facebook.

    «Група невідомих, але дуже «кмітливих підприємців» захопила частину природо-заповідного фонду під нібито розміщення літнього майданчика, для якого чомусь знадобилося асфальтувати територію, знищувати газони», - написав він.

    Київзеленбуд спільно з комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дарницького району викликали поліцію, Державну екологічну інспекцію, міський благоустрій.

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    Ділки захопили частину київського парку під будівництво (фото)
    Ділки захопили частину київського парку під будівництво (фото)
    Ділки захопили частину київського парку під будівництво (фото)
    Ділки захопили частину київського парку під будівництво (фото)
    Ділки захопили частину київського парку під будівництво (фото)
    Ділки захопили частину київського парку під будівництво (фото)
    Ділки захопили частину київського парку під будівництво (фото)

    «Ми подали заяву про вчинення злочину. Фахівці Держекоінспекції зафіксували завдані збитки, номери автомобілів будівельників передано до поліції для розшуку та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб. Незаконні роботи припинено», - повідомив Король.

    Нагадаємо, у парку Партизанської слави відбувся тестовий запуск світлового пішохідного фонтану.

    Національна поліція України Київ будівництво благоустрій Київзеленбуд парк
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