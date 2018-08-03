Директора школи на Київщині судитимуть за збитки бюджету на 100 тис. грн



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Директор підписав акт виконаних робіт, не перевіривши обсяг та якість ремонту школи

На Київщині судитимуть директора школи, який спричинив державному бюджету збитки на суму понад 100 тис. грн, не перевіривши обсяг та якість виконаних ремонтних робіт навчального закладу в одному із сіл Бориспільського району. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Бориспільської місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно директора школи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним та громадським інтересам) КК України.

Установлено, що службовець зобов’язаний був протягом усього періоду будівельних робіт на об’єкті забезпечити здійснення технічного нагляду з метою перевірки якості та обсягів виконаних робіт товариством, яке виконувало роботи з капітального ремонту частини будівлі навчального закладу в одному із сіл Бориспільського району.

Неналежно виконуючи свої службові обов’язки, директор підписав акт приймання виконаних підрядних робіт та довідку про вартість виконаних підрядних робіт без залучення спеціаліста з технічного нагляду. Після цього сільська рада перерахувала на користь товариства понад 1 млн грн за виконані роботи.

Втім, згідно судової будівельно-технічної експертизи загальна вартість невиконаних робіт становить понад 100 тисяч гривень.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді штрафу від 250 до 500 неоподаткованих мінімумів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.