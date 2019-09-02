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    Новини

    Для іранця подорож до Брюсселя закінчилася у Києві

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    Для іранця подорож до Брюсселя закінчилася у Києві

    У громадянина Ірану виявлено підроблену шенгенську візу

    Минулої доби громадянин Ірану не зміг вилетіти до Бельгії з міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, іноземцю на заваді стали українські прикордонники.

    «Під час повторної перевірки документів у транзитних пасажирів, які прямували на рейс «Київ – Брюссель», охоронці кордону виявили у паспортному документі громадянина Ірану підроблену візу Шенгенської зони», - розповіли у ДПСУ.

    Особу на рейс не пропущено та за рішенням начальника ОКПП «Київ» громадянину заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

    Також виявленого правопорушника повернуто зворотним рейсом до Стамбула.

    Як повідомлялося, 16 серпня співробітники Держприкордонслужби в авіаційному пункті пропуску «Бориспіль» не пропустили громадянина Білорусі з підробленим паспортом громадянина України.

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