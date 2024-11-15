Дніпровську набережну затопило: водіям слід обрати інший маршрут

У зв’язку з проривом труби на дорозі частково ускладнений рух транспорту

Сьогодні зранку, 15 листопада на Дніпровській набережній у столиці сталася комунальна аварія – дорогу залило водою. Про це повідомляє патрульна поліція.

Як зазначається, у зв’язку з проривом труби там частково ускладнений рух транспорту. На місці комунальники проводять ремонтні роботи.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, 13 листопада у Солом’янському районі Києва стався аварійний прорив труби, гаряча вода вилилася на дорогу. Інцидент стався на вулиці Освіти.