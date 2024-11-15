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Дніпровську набережну затопило: водіям слід обрати інший маршрут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дніпровську набережну затопило: водіям слід обрати інший маршрут
фото: пресслужба поліції

У зв’язку з проривом труби на дорозі частково ускладнений рух транспорту

Сьогодні зранку, 15 листопада на Дніпровській набережній у столиці сталася комунальна аварія – дорогу залило водою. Про  це повідомляє патрульна поліція.

Як зазначається, у зв’язку з проривом труби там частково ускладнений рух транспорту. На місці комунальники проводять ремонтні роботи.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки», – зазначили у поліції. 

Нагадаємо, 13 листопада у Солом’янському районі Києва стався аварійний прорив труби, гаряча вода вилилася на дорогу. Інцидент стався на вулиці Освіти. 

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Теги: вода Київводоканал

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