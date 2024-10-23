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Водна криза ставить під загрозу половину світового виробництва їжі: дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Водна криза ставить під загрозу половину світового виробництва їжі: дослідження
Людство страждає від браку води
фото із відкритих джерел

Вода є головною жертвою кліматичної кризи

Більше ніж 50% від усього виробництва їжі у світі може опинитися на межі краху протягом наступних 25 років на тлі того, як на планеті швидко збільшується водна криза. Згідно з доповіддю Глобальної комісії з економіки води, відповідного розвитку подій не вдасться уникнути, якщо не будуть вжиті термінові дії, спрямовані на збереження водних ресурсів та боротьбу зі знищенням екосистем, від яких залежить прісна вода.

Зазначається, що приблизно половина населення планети вже страждає на дефіцит води. Це кількість ще зросте на тлі посилення кліматичної кризи. Як зазначили фахівці, запит на прісну воду перевищить її пропозицію на 40% вже до кінця 2020-х років.

Комісія виявила, що уряди держав та експерти значною мірою недооцінили кількість води, необхідну, щоб люди могли мати гідне життя. Незважаючи на те, що для підтримки здоров'я та гігієни кожної людини потрібно від 50 до 100 літрів щодня, насправді люди потребують приблизно 4 тисячі літрів води на день, щоб мати можливість адекватно харчуватися та гідно жити.

Для більшості регіонів планети цей обсяг не може бути досягнутий місцевими зусиллями, тому люди розраховують на торгівлю для заповнення їхніх запитів.

Дослідники підкреслюють, що вода є головною жертвою кліматичної кризи, і зміни в навколишньому середовищі, що накопичуються на глобальному рівні, ставлять стабільність систем нашої планети під загрозу, враховуючи, що криза в першу чергу проявляється у посухах та повенях.

Нагадаємо, вперше в історії людство порушило природний водний цикл, що призводить до нестачі водних ресурсів, негативно впливає на економіку та загрожує життю людей.

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Теги: клімат вода криза населення

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