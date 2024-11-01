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Вулиця перетворилася на велике джакузі: у Києві прорвало трубу із гарячою водою (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вулиця перетворилася на велике джакузі: у Києві прорвало трубу із гарячою водою (відео)
Аби запобігти обвалу асфальту робітники встановлюють металеві підпорки
фото: скріншот

На місці працюють комунальники, які намагаються усунути проблему.

Сьогодні зранку, 1 листопада, у Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою на вулиці Діловій. Про це інформує телеканал Київ 24.

Саме на ділянці перетину вулиць Ділова та Тютюнника триває реконструкція тепломережі. На даний момент потік води перекрито, але вона встигла наробити лиха. Аби запобігти обвалу асфальту робітники встановлюють металеві підпорки.

«Київтеплоенерго» розбирається із ситуації  і згодом надасть пояснення щодо інциденту. Зараз на місці працюють комунальники, які намагаються усунути проблему.

Як пояснили у« Київтеплоенерго», під час заповнення трубопроводу водою сталася його розгерметизація, у результаті чого теплоносій потрапив у траншею. Наразі витік вже локалізовано. Причини інциденту з’ясовуються. Пошкодження не вплине на подачу опалення до центральних районів столиці.

Раніше,  29 жовтня, у центрі Києва на вулиці Великій Васильківській сталася комунальна аварія. За даними свідків, вулицю затопило гарячою водою. Вода текла на ділянці від вулиці Ділової до Олімпійської.

Теги: вода аварія реконструкція Київтеплоенерго

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