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У Києві стався прорив труби, вулицю заливає окропом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві стався прорив труби, вулицю заливає окропом (відео)
фото: скріншот

Комунальників на місці поки що не видно

У Солом’янському районі Києва стався аварійний прорив труби, гаряча вода вилилася на дорогу. Інцидент стався на вулиці Освіти. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Комунальників на місці поки що не видно.

Нагадаємо, 1 листопада, у Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою на вулиці Діловій.  Саме на ділянці перетину вулиць Ділова та Тютюнника триває реконструкція тепломережі. На даний момент потік води перекрито, але вона встигла наробити лиха. Аби запобігти обвалу асфальту робітники встановили металеві підпорки.

Теги: реконструкція відео вода Київводоканал

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