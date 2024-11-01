Спека і загострення кліматичної кризи: Guardian пояснило, чого слід чекати далі

За даними Lancet Countdown, на майже половина світової суші спостерігалася сильна посуха протягом щонайменше одного місяця

Кількість смертей через спеку, відсутність продовольчої безпеки та поширення інфекційних захворювань, викликаних кліматичною кризою, досягла рекордного рівня. Все це є наслідком змін клімату, йдеться у звіті наукового журналу Lancet, пише видання The Guardian.

Екстремальна посуха охопила майже половину земної поверхні у 2023 році. Ще у 1980-х роках цей показник був утричі меншим і складав лише 15%. У результаті ще 151 млн людей зіткнулися з помірною або гострою продовольчою безпекою, ризикуючи недоїданням та іншою шкодою для свого здоров’я.

Посуха такої інтенсивності наступає, коли опадів бракує протягом шести місяців або ж коли вода з ґрунту та рослин випаровується надто швидко. Внаслідок чого створюються серйозні загрози і спричиняється нестача питної води, погіршення санітарних умов, продовольча небезпека. Своєю чергою це призводить до недоїдання, а також проблеми для економіки, енергетики та транспортних мереж.

Зміни клімату впливають і на розподіл дощів, через що деякі регіони стають більш вразливими до посухи. Найбільше це відчули жителі Південної Америки, Близького Сходу та Африканського Рогу. В Амазонії, наприклад, посуха вбиває дерева, які допомагають формувати дощові хмари. Це порушує природний цикл опадів і призводить до ще більшої нестачі вологи в майбутньому.

Смертність від теплових ударів серед літніх людей зросла на 167% порівняно з 1990-ми роками. Окрім того, спека призвела до втрати 6% годин сну порівняно з середніми показниками 1986-2005 років. Через підвищення температур поширюються й небезпечні інфекційні хвороби, як-от денге, малярія та вірус Західного Нілу. Тепер ці захворювання проникають у нові регіони, де раніше не були поширені.

Попри ці невтішні факти, уряди та бізнеси продовжують інвестувати у викопне паливо: нафту, газ, вугілля. Це призводить до рекордних викидів парникових газів і втрати лісів. У 2023 році викиди вуглекислого газу через виробництво енергії досягли рекордного рівня, піднявшись на 1,1% порівняно з 2022 роком.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Тедрос Адханом Гебреєсус, коментуючи результати звіту, наголосив: «Кліматична криза – це криза для системи охорони здоров’я. З підвищенням температур на планеті стихійні лиха частішають і посилюються, і це не оминає жодного куточка світу».

Нагадаємо, вперше в історії людство порушило природний водний цикл, що призводить до нестачі водних ресурсів, негативно впливає на економіку та загрожує життю людей. Роки нераціонального землекористування та неправильного управління водними ресурсами, разом із кліматичною кризою, викликаною діяльністю людини, призвели до «безпрецедентного стресу» для глобального водного циклу, йдеться у звіті.