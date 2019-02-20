Під Києвом п’яний чоловік вбив свою психічно хвору матір



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Вбивство сталося у приватному будинку в селі Залізне Фото: Нацполіція

Син завдав матері декілька ударів дерев’яним бруском по голові

У Васильківському районі Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який вбив власну матір.

Близько 3-ї години ночі до чергової частини Васильківського відділу поліції звернувся житель села Залізне, який повідомив, що померла його матір. Зі слів сина, літня жінка напередодні впала та сильно вдарилась головою. На місце події одразу були спрямовані групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що до смерті потерпілої може бути причетним її 50-річний син.

Тіло загиблої 74-річної жінки направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. З місця події правоохоронці вилучили низку речових доказів.

Проведеними заходами було встановлено, що тої трагічної ночі чоловік перебував вдома у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок тривалих неприязних відносин на ґрунті психічної хвороби матері між родичами стався побутовий конфлікт, під час якого син завдав матері декілька ударів дерев’яним бруском по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень пенсіонерка померла.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України.

Слідчим відділом проводиться досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання з обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці розкрили вбивство жінки, що сталося у червні 2016 року на Оболоні.