До 25 тис. грн на навчання: хто може претендувати на допомогу у столиці

Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати заяву та пакет документів до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА

У 2024-2025 роках студенти з-поміж киян-захисників та захисниць мають змогу отримати адресну матеріальну допомогу з бюджету столиці на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти на свій вибір у сумі до 25 тис.грн. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

«Ми продовжуємо розбудовувати систему інтеграції ветеранів у цивільне життя і прагнемо забезпечити киян – захисників і захисниць – належною підтримкою у важливих сферах їхнього життя. Зокрема, для полегшення здобуття бажаної освіти вони можуть отримати щорічну одноразову матеріальну допомогу на оплату навчання в закладах вищої освіти за вибором, незалежно від їх форми власності. Ця допомога передбачена для студентів денної форми навчання і залежить від витрат на нього. Максимально – це 25 тис. грн», – сказала Хонда.

Отримати компенсацію можуть учасники й учасниці бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники й учасниці війни та постраждалі учасники революції Гідності. Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати заяву та пакет документів до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА через «Київ Мілітарі Хаб» – http://e.surl.li/hfcpsh.

«Пакет документів стандартний. До нього лише необхідно додати копію контракту про навчання та квитанцію про оплату. А вже невдовзі послуга буде доступна онлайн через «Портал Захисників та Захисниць», – додала Хонда.

Скористатися правом на отримання матеріальної допомоги можна до 15 грудня (в межах бюджетного року). У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено в разі, якщо людина вже скористалась можливістю отримання вищої освіти коштом держави.

Раніше повідомлялося, що у Києві влада гарантує додаткові соціальні пільги та гарантії військовим та їхнім родинам. Йдеться про підтримку тих захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті.