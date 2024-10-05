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Global Teacher Prize Ukraine 2024. Названо ім'я найкращого вчителя року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Global Teacher Prize Ukraine 2024. Названо ім'я найкращого вчителя року
Вчителька розробляє методичні посібники, курси і навчає інших педагогів
фото: osvitoria

Учителька з Івано-Франківська Леся Павлюк стала переможницєю національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024

Вчителька початкових класів з Івано-Франківська, здобула перемогу у національній премії. Вона також  перемогла в номінації «Вибір українців».

Пані Леся, яка працює в Ліцеї № 7 Івано-Франківської міської ради, є однією з перших вчительок у своїй школі, хто почав працювати з інклюзивним класом. Вона прагне зробити навчання цікавим та ефективним для кожної дитини, розробляє методичні посібники та навчає інших педагогів.

Global Teacher Prize Ukraine 2024. Названо ім'я найкращого вчителя року фото 1

Поза уроками Леся заохочує учнів до творчості та благодійності, зокрема, до підтримки ЗСУ.

Церемонія нагородження вчительки початкових класів з Івано-Франківська Лесі Павлюк
Церемонія нагородження вчительки початкових класів з Івано-Франківська Лесі Павлюк
osvitoria

«Зараз, як ніколи, ми розуміємо важливість нашої роботи. Ми, вчителі, формуємо цінності, які стануть факелами життя наших учнів. Ми вчимо їх працювати разом, приймати оточення та відповідати за свої рішення. Ми вчимо дітей мріяти і втілювати мрії в життя», – поділилася емоціями переможниця.

За перемогу у Global Teacher Prize Ukraine 2024 Леся Павлюк отримала один млн грн на власний освітній проєкт та можливість відвідати церемонію нагородження світової премії Global Teacher Prize.

Нагадаємо, Вихователька з Кам'янця-Подільського перемогла у номінації «Дошкілля»  

Теги: навчання вчитель премія

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