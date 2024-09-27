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У Києві банда у формі правоохоронців викрала іноземця і вимагала гроші

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві банда у формі правоохоронців викрала іноземця і вимагала гроші
Лідер банди – громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці
фото: пресслужба СБУ

Учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами

У Києві злочинне угруповання викрало турецького ІТ-фахівця, катувало та вимагало 100 тисяч доларів. Бандити використовували форму правоохоронців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«У результаті комплексних заходів у столиці затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лідер банди – громадянин РФ, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому п'ять років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні «Восток», яке воювало проти сил АТО.  Після виходу на волю зловмисники об’єдналися в злочинну групу і продовжили кримінальну діяльність.

За даними слідства, учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами. У разі несплати «данини», рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства.

У Києві банда у формі правоохоронців викрала іноземця і вимагала гроші фото 1

Задокументовано як фігуранти прямо посеред вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні. Зловмисники відвезли його до гаража, в якому заздалегідь облаштували катівню. Там рекетири почали вимагати з іноземця 100 тис. американських доларів. Потерпілий мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок лідера банди.

Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників «на гарячому». На місці події у них вилучено вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Дії очільника банди та ще одного її учасника додатково кваліфіковано як розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони.

Теги: погрози злочин гроші СБУ

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