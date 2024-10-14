Додаткові пільги від Київради: кому з воїнів доступна допомога

Родини захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті, з літа минулого року почали отримувати щорічну та щомісячну матеріальну допомогу

У Києві влада гарантує додаткові соціальні пільги та гарантії військовим та їхнім родинам. Йдеться про підтримку тих захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті. Про це зазначає пресслужба Київської міської ради.

Кому доступна допомога

Родинам захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті, з літа минулого року почали надавати щорічну та щомісячну матеріальну допомогу. Виплати доступні таким категоріям громадян:

непрацездатним дружинам та чоловікам;

батькам, неодруженим повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи;

неповнолітнім дітям, пасинкам та падчеркам.





«Місто встановлює додаткові соціальні гарантії і для родин військовослужбовців... сім’ї Захисників і Захисниць, які перебувають у полоні або зникли безвісті, отримуватимуть щорічну та щомісячну матеріальну допомогу», – йдеться на офіційному портал.

Також один зі способів підтримки міською владою таких сімей – безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців у комунальних закладах освіти. При цьому для полегшеного оформлення пільги дозволяється подавати не лише оригінали, а й копії документів.

Раніше Київрада затвердила міську цільову програму «Підтримка киян-захисників та захисниць України» до 2026 року. Нею передбачається надання комплексної допомоги містянам, які оборонять Україну, їхнім сім'ям та родинам загиблих воїнів.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України пояснило, які категорії громадян можуть отримати субсидію. Вона надається, якщо домогосподарство витрачає на оплату комунальних послуг більше, ніж визначена для неї обов'язкова сума.