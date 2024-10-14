Головна Київ Новини
search button user button menu button

Додаткові пільги від Київради: кому з воїнів доступна допомога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Додаткові пільги від Київради: кому з воїнів доступна допомога
Виплати доступні трьом категоріям громадян
фото: glavcom.ua

Родини захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті, з літа минулого року почали отримувати щорічну та щомісячну матеріальну допомогу

У Києві влада гарантує додаткові соціальні пільги та гарантії військовим та їхнім родинам. Йдеться про підтримку тих захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті. Про це зазначає пресслужба Київської міської ради.

Кому доступна допомога

Родинам захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісті, з літа минулого року почали надавати щорічну та щомісячну матеріальну допомогу. Виплати доступні таким категоріям громадян:

  • непрацездатним дружинам та чоловікам;
  • батькам, неодруженим повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи;
  • неповнолітнім дітям, пасинкам та падчеркам.

«Місто встановлює додаткові соціальні гарантії і для родин військовослужбовців... сім’ї Захисників і Захисниць, які перебувають у полоні або зникли безвісті, отримуватимуть щорічну та щомісячну матеріальну допомогу», – йдеться на офіційному портал.

Також один зі способів підтримки міською владою таких сімей – безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців у комунальних закладах освіти. При цьому для полегшеного оформлення пільги дозволяється подавати не лише оригінали, а й копії документів.

Раніше Київрада затвердила міську цільову програму «Підтримка киян-захисників та захисниць України» до 2026 року. Нею передбачається надання комплексної допомоги містянам, які оборонять Україну, їхнім сім'ям та родинам загиблих воїнів.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України пояснило, які категорії громадян можуть отримати субсидію. Вона надається, якщо домогосподарство витрачає на оплату комунальних послуг більше, ніж визначена для неї обов'язкова сума. 

Читайте також:

Теги: гроші військові гуманітарна допомога пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам
Глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном
14 вересня, 23:12
Ще раніше деякі китайські компанії, наприклад, Mugin Limited вводили заборони на використання своїх БпЛА у військових цілях
Китай перекрив експорт деталей. Виробники дронів готуються до нової реальності
18 вересня, 11:21
За словами Гутерреша, війна змусила майже 10 млн людей в Україні залишити свої домівки
ООН назвала кількість українців, які потребують гуманітарної допомоги
25 вересня, 08:29
Національний банк тимчасово встановив ліміт для грошових переказів фізичних осіб з карти на карту
Обмеження на карткові перекази: Приватбанк назвав клієнтів, яких не торкнуться зміни
1 жовтня, 11:44
Витютнєв помер у віці 41 рік
У Росії раптово помер головний штурман Тихоокеанського флоту
28 вересня, 18:52
Китай проти розширення боїв в Україні
Китай в ООН застеріг від розширення карти війни в Україні
29 вересня, 02:04
Лавров в ООН говорив про ядерний статус РФ
Росія погрожує ядерною зброєю вже навіть з трибуни Генасамблеї ООН
29 вересня, 03:14
Ізраїльська ППО відбила ракетну атаку Лівану
Ліван запустив по Ізраїлю ракети, ЦАХАЛ збив БпЛА над морем
1 жовтня, 06:02
США допоможуть Ізраїлю відбивати повітряні атаки
США передадуть Ізраїлю системи протиракетної оборони
12 жовтня, 22:58

Новини

Додаткові пільги від Київради: кому з воїнів доступна допомога
Додаткові пільги від Київради: кому з воїнів доступна допомога
У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
У Києві сталася ДТП з перевертанням (фото, відео)
У Києві сталася ДТП з перевертанням (фото, відео)
Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)
Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)
У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів
У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів
Приготуйте парасольку: яка погода чекає киян на початку тижня
Приготуйте парасольку: яка погода чекає киян на початку тижня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
51K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
38K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
13K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8520
Коли «Слуги народу» підуть на фронт? Арахамія зробив заяву

Новини

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua