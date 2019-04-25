До Дня Європи на Михайлівській площі облаштують чотири острівці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дні Європи триватимуть у Києві 17, 18, 19 травня

У 18-й раз у Києві відбуватимуться Дні Європи, які цього року проводяться в синергії посольств країн Європейського союзу, Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kyiv Fest», який саме святкує п'ятиріччя, Департаменту культури Київської міської держадміністрації та Департаменту суспільних комунікацій КМДА. Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу.

Темою 2019 року обрано Святкування річниці від Дня Початку правління Ярослава Мудрого – видатного державотворця Київської Русі-України, найважливішої постаті в міжнародних відносинах Києва і Європи.

Саме мирними засобами - перемовинами і династичними шлюбами - вносив Ярослав Мудрий спокій і мир в Європу.

Доньки Ярослава Мудрого, Королеви країн Європи – символічні «дружки» експозицій європейських країн. Ці експозиції буде розміщено на древній Михайлівськіій площі Києва, між двома важливими символами європейських устремлінь України – Михайлівським Золотоверхим собором і Міністерством закордонних справ України.

Різноманітна концертна програма, підготовлена організаторами, вразить культурним розмаїттям.

Гості свята зможуть завітати на 4 тематичні «острівці».

Острівець Північної Європи:

«Дружка» – Єлизавета Ярославівна. Данія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія.

Острівець Західної Європи:

«Дружка» – Анна Ярославівна. Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція.

Острівець Східної та Південної Європи:

«Дружка» – Анастасія Ярославівна. Польща, Україна, Чехія, Словаччина, Чорногорія, Угорщина, Кіпр, Словенія, Хорватія.

Острівець Північно-Західної Європи: