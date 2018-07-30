До Дня Незалежності на Співочому полі оживуть міфічні істоти прадавньої України



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Виставка квітів на Співочому полі (архівне фото)

Основою квіткових композицій стануть герої прадавніх українських міфів та легенд

17 серпня а Співочому полі (Печерський ландшафтний парк) розпочнеться 64-та виставка квітів до Дня Незалежності України.

Тема цьогоріч: «Чарівний український міф». Так, основою квіткових композицій стануть герої прадавніх українських міфів та легенд.

«Цьогоріч ми пропонуємо відвідувачам не просто насолодитися квітковими композиціями, зробивши сотні яскравих фото біля них, ми також підготували дещо нове для гостей. Трохи розкрию таємницю: гості зможуть поринути у світ казок та легенд у віар-кімнатах, а квести, спеціально розроблені до свят, проведуть гостей міфологічними стежками та ознайомлять з усіма загадками Пракраїни. На полі також працюватимуть лялькові театри та сферичне кіно з тематичними фільмами. Окрім цього, до свята Спаса розроблені унікальні майстер-класи з карвінгу - художнього різьблення на фруктах та овочах. Чи знали ви, що в Україні є унікальні майстри з цього виду мистецтва, які вміють перетворити звичайне яблуко у портрет людини? У нас ви зможете їх побачити!» - розповів керівник компанії-оператора Співочого поля - Grand Event Денис Погорєлко.

Вже традиційно на території головного event-парку цього літа на вас чекають такі розваги та локації:

найдовша всесезонна тюбінг гірка: 70 м справжнісінької радості та адреналіну для дітей та дорослих;

дитячий парк атракціонів, де батьки можуть залишити дитину під доглядом;

перший та найбільший у центрі Києва мотузковий парк;

кінотеатр під відкритим небом;

ярмарок хендмейду;

майстер-класи;

пікніки;

та ще багато-багато активностей та сюрпризів.

Часи роботи з 9:00 до 21:00, без вихідних.

Адреса: вул. Лаврська, 33.

Вхід: 50 гривень - дорослий, дитячий - 25 гривень.

Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.