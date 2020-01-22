Соборність - це коли не ведуть до підвалу через тризуб на плечі

Об'єднуватися з дідусем, який приніс на блокпост ЗСУ бомбу в банці з медом («пригостив» 19 річного хлопчика), я не хочу і не буду

Мовою оригіналу

Соборность для меня — это быть единой политической нацией.

Соборность — иметь одну историю и одних героев.

Соборность — иметь общие ценности для всех, смотреть всей страной в одну сторону. Быть как один кулак.

Соборность — не быть серой зоной, не быть политическим тяни-толкаем, не совершать на каждых выборах мировоззренческий, цивилизационный выбор. Соборность — держаться подальше от РФ, стремиться к членству в НАТО и ЕС. Соборность — когда не вспарывают животы нашим воинам. Еще живым. Соборность — когда не ведут на подвал из-за трезубца на плече. Вот, что такое соборность. А объединяться с дедушкой, который принес на блокпост ВСУ бомбу в банке с медом («угостил» 19 летнего мальчика), я не хочу и не буду. Нет у меня с ним общих ценностей.

Джерело: блог Олени Яхно

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