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    Думки вголос

    Соборність - це коли не ведуть до підвалу через тризуб на плечі

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Соборність - це коли не ведуть до підвалу через тризуб на плечі

    Об'єднуватися з дідусем, який приніс на блокпост ЗСУ бомбу в банці з медом («пригостив» 19 річного хлопчика), я не хочу і не буду

    Мовою оригіналу

    Соборность для меня — это быть единой политической нацией.

    Соборность — иметь одну историю и одних героев.

    Соборность — иметь общие ценности для всех, смотреть всей страной в одну сторону. Быть как один кулак.

    Соборность — не быть серой зоной, не быть политическим тяни-толкаем, не совершать на каждых выборах мировоззренческий, цивилизационный выбор.

    Соборность — держаться подальше от РФ, стремиться к членству в НАТО и ЕС.

    Соборность — когда не вспарывают животы нашим воинам. Еще живым.

    Соборность — когда не ведут на подвал из-за трезубца на плече.

    Вот, что такое соборность.

    А объединяться с дедушкой, который принес на блокпост ВСУ бомбу в банке с медом («угостил» 19 летнего мальчика), я не хочу и не буду.

    Нет у меня с ним общих ценностей.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗСУ НАТО День Соборності
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