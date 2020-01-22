Соборність - це коли не ведуть до підвалу через тризуб на плечі
Об'єднуватися з дідусем, який приніс на блокпост ЗСУ бомбу в банці з медом («пригостив» 19 річного хлопчика), я не хочу і не буду
Мовою оригіналу
Соборность для меня — это быть единой политической нацией.
Соборность — иметь одну историю и одних героев.
Соборность — иметь общие ценности для всех, смотреть всей страной в одну сторону. Быть как один кулак.
Соборность — не быть серой зоной, не быть политическим тяни-толкаем, не совершать на каждых выборах мировоззренческий, цивилизационный выбор.
Соборность — держаться подальше от РФ, стремиться к членству в НАТО и ЕС.
Соборность — когда не вспарывают животы нашим воинам. Еще живым.
Соборность — когда не ведут на подвал из-за трезубца на плече.
Вот, что такое соборность.
А объединяться с дедушкой, который принес на блокпост ВСУ бомбу в банке с медом («угостил» 19 летнего мальчика), я не хочу и не буду.
Нет у меня с ним общих ценностей.
Джерело: блог Олени Яхно