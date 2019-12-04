Стало відомо, яким буде святкування Нового року на Подолі (програма)



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Столична влада оприлюднила програму новорічних святкувань на Контрактовій площі

У День святого Миколая, 19 грудня, на Контрактовій площі засвітять святкову ялинку, прикрашену за мотивами опішнянського гончарного мистецтва. Саме у цьому винятковому етнічному стилі Полтавського краю на Подолі оформлять зимове містечко. До 20 січня тут зустрічатимуть відвідувачів народними гуляннями і сучасними розвагами.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За інформацією організаторів, стилізоване оформлення підтримають тематичною програмою. У програмі святкування – хода звіздарів 7 січня, виконання масової коляди, встановлення різдвяного Дідуха та народні гуляння, щедрування в переддень святого Василя, виступ фольклорних колективів.

Діти зможуть розважитись на атракціонах, покататись на гірках і завітати до резиденції святого Миколая, поспілкуватись із ним особисто і, звісно, отримати подарунок. Для прихильників активного відпочинку під відкритим небом працюватиме стріт-арт ковзанка, де всіх, хто ще не освоїв ковзани, навчатимуть інструктори.

На пішохідній частині вулиці Петра Сагайдачного, презентують світлові інсталяції, а також арт-об’єкти в опішнянському стилі у вигляді горщиків, глечиків, дзбанків, куманців і барильців. Кожну фотозону прикрасять різнокольоровими гірляндами.

А ще заплановані виступи відомих зірок, конкурси, DJ батл і хіт-парад українських радіостанцій.





Як повідомлялося, 3 грудня на Контрактовій площі почалася підготовка до новорічних свят. Зокрема, на тлі колеса огляду з'явився силует майбутньої ялинки, а на проїжджій частині майже готовий льодовий каток.