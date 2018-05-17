До Дня вишиванки у Києві буде зафіксовано новий рекорд

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Киян запрошують долучитися до національного рекорду

У четвер, 17 травня, о 16:00 в Києві у присутності представників Національного реєстру рекордів України буде проведена реєстрація нового досягнення.

Заявлений рекорд: «Наймолодший та найстарший учасники флеш-мобу у вишиванці на одній локації» у категорії «Людське досягнення».

Долучитися до флешмобу всіх охочих з нагоди Дня вишиванки запрошує Святошинська РДА.

Місце проведення: проспект Перемоги, 97.

Як повідомлялося, до Всесвітнього дня вишиванки 17 травня київський метрополітен запускає акцію. Кожен пасажир, який буде одягнений у вишиванку, матиме змогу безкоштовно проїхати в метро.

У четвер відбудеться презентація квіткової композиції «Вишитий рушник» у сквері Кошиця у Дарницькому районі.

Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня (будній день). Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка.