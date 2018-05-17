У Києві з’явився квітковий рушник

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«Київзеленбуд» висадив квітковий рушник до Дня вишиванки у Дарницькому районі

У четвер, 17 травня, відбудеться презентація квіткової композиції «Вишитий рушник» у сквері Кошиця у Дарницькому районі.

Спеціально до Дня вишиванки, фахівці Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дарницького району створили та висадили квітковий рушник з бегоній та колеусів, що відтворили орнаменти української вишивки,площею 13,5 кв. м. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

Відкриття квіткового рушника заплановано на 13:00 за участі в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Наталії Бєлоусової.

«Підтримуючи національні традиції, ми зберігаємо українську культуру та робимо місто кращим!» - зазначили у «Київзеленбуді».

Як повідомлялося, до Всесвітнього дня вишиванки 17 травня київський метрополітен запускає акцію. Кожен пасажир, який буде одягнений у вишиванку, матиме змогу безкоштовно проїхати в метро.