До Києва привезли найстаріший жовто-блакитний прапор

Цей прапор використовувався 105 років тому, під час проведення ІІ Всеукраїнського військового з’їзду 5–10 (18–23) червня 1917 року

Експозиція діятимете до кінця травня

Прапор часів громадянської війни можна подивитися на виставці «За волю України!», яка проходить в приміщенні Національного музею історії України у Другій світовій війні, розповіли на телеканалі «Київ».

Тридцять років тому Верховна Рада Україна затвердила наш державний прапор таким, яким ми знаємо сьогодні. Щоправда, найстаріший задокументований і фактично підтверджений прапор у національних кольорах, якраз ними і відрізняється – через те, що в ті часи фарби були не стійкі, і блакитний перетворився на світло-сірий. І ще про одну відмінність розповів директор музею і куратор виставки «За волю України!» Юрій Савчук: кравець переплутав кольори місцями, тож жовтий був зверху.

Цей прапор використовувався 105 років тому, під час проведення ІІ Всеукраїнського військового з’їзду 5–10 (18–23) червня 1917 року. А зберігся завдяки одному з 2500 делегатів з’їзду – полковнику армії УНР Володимиру Кедровському. Він вивіз пам’ятку, яку згодом його син Юрій передав до Українського музею у Нью-Йорку.

Презентував реліквію генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні, кандидат історичних наук, куратор виставки «За волю України!» Юрій Савчук. Подія відбулася у просторі українсько-американського виставкового проєкту «За волю України!». Експозиція діятимете до кінця травня.

Нагадаємо, мешканець Вінниччини отримав вирок зате, що витер руки об державний прапор.

Також юна вінничанка піде під суд за наругу над прапором України. Нагадаємо, на Дніпропетровщині школярка спалила прапор України та виклала відео у соцмережі.

До слова, мешканця Маріуполя судитимуть за спалений прапор України. Злочин за цією статтею карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років.