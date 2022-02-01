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    У Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Під Радою посилена охорона (фото)

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    Під Радою вже присутня посилена охорона - У Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Під Радою посилена охорона (фото)
    Під Радою вже присутня посилена охорона
    фото: Андрій Якобчук/Facebook

    Підприємців перевіряють на наявність зброї або іншиих небезпечних предметів

    У вівторок, 1 лютого, в центрі Києва під Верховною Радою зібрались ФОПи для проведення чергового мітингу. Будівля наразі під посиленою охороною.

    Протест розпочався о 09:00. Під Радою вже присутня посилена охорона. Площу Конституції, яка розташована між Радою та Маріїнським палацом, розділили кордоном із поліцейських мікроавтобусів. Підприємців перевіряють на наявність зброї або іншиих небезпечних предметів.

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    У Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Під Радою посилена охорона (фото)
    У Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Під Радою посилена охорона (фото)
    У Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Під Радою посилена охорона (фото)
    фото: apostrophe.ua

    Нагадаємо, сьогодні запланована чергова протестна акція руху SaveФОП. ФОПи виступають за відстрочення запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке передбачає законопроєкт 5866-1.

    Раніше повідомлялося, що 26 січня у Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією під час акції протесту SaveФОП. Через протести правоохоронці перекривали автомобільний рух біля Верховної Ради. Депутатів Верховної Ради евакуювали через підземний перехід.

    Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

    Теги: Київ акція протест протести у Києві охорона
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    У Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Під Радою посилена охорона (фото)