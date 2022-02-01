У Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Під Радою посилена охорона (фото)

Підприємців перевіряють на наявність зброї або іншиих небезпечних предметів

У вівторок, 1 лютого, в центрі Києва під Верховною Радою зібрались ФОПи для проведення чергового мітингу. Будівля наразі під посиленою охороною.

Протест розпочався о 09:00. Під Радою вже присутня посилена охорона. Площу Конституції, яка розташована між Радою та Маріїнським палацом, розділили кордоном із поліцейських мікроавтобусів. Підприємців перевіряють на наявність зброї або іншиих небезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні запланована чергова протестна акція руху SaveФОП. ФОПи виступають за відстрочення запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке передбачає законопроєкт 5866-1.

Раніше повідомлялося, що 26 січня у Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією під час акції протесту SaveФОП. Через протести правоохоронці перекривали автомобільний рух біля Верховної Ради. Депутатів Верховної Ради евакуювали через підземний перехід.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.