До Києва з Константинополя привезли мощі Андрія Первозваного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мощі доставили у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

Чудотворні святині зустрів митрополит Епіфаній разом з єпископатом, духовенством та вірянами

Напередодні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир делегація з Константинополя привезла частинку Древа Хреста Господнього, мощі святого апостола Андрія Первозваного та освячену воду з Влахерненської церкви Богородиці.

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

Зазначається, що чудотворні святині зустрів Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній разом з єпископатом, духовенством та вірянами.

Предстоятель Православної церкви України очолив молебень перед мощами, після якого у співслужінні єпископату звершив у соборі Всенічне бдіння.

Як відомо, 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України.

Нагадаємо, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

Так, о 08:30 на території Софії Київської запланована божественна літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм, після чого, о 10:30 відбудеться Українська хресна хода.

Як повідомлялося, у суботу Московська церква також провела хресну ходу.