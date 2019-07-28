До Києва з Константинополя привезли мощі Андрія Первозваного
Мощі доставили у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир
Чудотворні святині зустрів митрополит Епіфаній разом з єпископатом, духовенством та вірянами
Напередодні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир делегація з Константинополя привезла частинку Древа Хреста Господнього, мощі святого апостола Андрія Первозваного та освячену воду з Влахерненської церкви Богородиці.
Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.
Зазначається, що чудотворні святині зустрів Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній разом з єпископатом, духовенством та вірянами.
Предстоятель Православної церкви України очолив молебень перед мощами, після якого у співслужінні єпископату звершив у соборі Всенічне бдіння.
Як відомо, 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України.
Нагадаємо, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.
Так, о 08:30 на території Софії Київської запланована божественна літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм, після чого, о 10:30 відбудеться Українська хресна хода.
Як повідомлялося, у суботу Московська церква також провела хресну ходу.
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