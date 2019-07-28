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    До Києва з Константинополя привезли мощі Андрія Первозваного

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    <p>Мощі доставили у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир</p> - До Києва з Константинополя привезли мощі Андрія Первозваного

    Мощі доставили у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

    Чудотворні святині зустрів митрополит Епіфаній разом з єпископатом, духовенством та вірянами

    Напередодні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир делегація з Константинополя привезла частинку Древа Хреста Господнього, мощі святого апостола Андрія Первозваного та освячену воду з Влахерненської церкви Богородиці.

    Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

    Зазначається, що чудотворні святині зустрів Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній разом з єпископатом, духовенством та вірянами.

    Предстоятель Православної церкви України очолив молебень перед мощами, після якого у співслужінні єпископату звершив у соборі Всенічне бдіння.

    Як відомо, 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України.

    Нагадаємо, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

    Так, о 08:30 на території Софії Київської запланована божественна літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм, після чого, о 10:30 відбудеться Українська хресна хода.

    Як повідомлялося, у суботу Московська церква також провела хресну ходу.

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