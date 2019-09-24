До реабілітації Чорнобильської зони приєднаються вчені з Фукусіми



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У рамках проєкту передбачено вивчення гідрологічних об’єктів зони відчуження, їх стану та забруднення, дослідження забруднення перелогів, лісових масивів та атмосфери

Університет Фукусіми та Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД) підписали Меморандум про науково-технічне співробітництво у сфері покращення радіаційного контролю на території зони відчуження. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження.

«За підтримки ДАЗВ Україна та Японія розширюють співпрацю у сфері радіоекологічного моніторингу та прогнозування. Українські та японські вчені вивчатимуть радіаційне забруднення екосистем зони відчуження і на основі отриманих даних розроблятимуть рекомендації щодо оптимального зонування цієї території та її реабілітації», - йдеться у повідомленні.

Покращення системи моніторингу та прогнозування дозволить оперативно отримувати більш достовірну інформацію про радіаційний стан довкілля, що особливо важливо під час надзвичайних ситуацій. Окрім того, отримані дані можуть бути використані для визначення «кордону» між Чорнобильським заповідником та територією спеціального промислового використання, над чим наразі працює Агентство.

Науково-технічне співробітництво здійснюватиметься за програмою «Наукове і науково-технічне партнерство для сталого розвитку» (SATREPS).

У рамках проєкту передбачено вивчення гідрологічних об’єктів зони відчуження, їх стану та забруднення, дослідження забруднення перелогів, лісових масивів та атмосфери.