До річниці Чорнобильської трагедії у Києві відбудеться шоу за участю гурту ONUKA

На Поштовій площі виступить ONUKA у супроводі оркестру

Сьогодні, 26 квітня, о 19:00 на Поштовій площі за участю гурту ONUKA та оркестру НАОНІ відбудеться масштабне шоу-перфоманс «ZonaНатхнення», присвячене річниці Чорнобильської трагедії. Як повідомила директор Департаменту культури Діана Попова, цей концерт із вражаючим 3D-шоу змінить сприйняття Чорнобилю як зони, яку звикли уникати.



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На Поштовій площі виступить ONUKA у супроводі оркестру

Сьогодні, 26 квітня, о 19:00 на Поштовій площі за участю гурту ONUKA та оркестру НАОНІ відбудеться масштабне шоу-перфоманс «ZonaНатхнення», присвячене річниці Чорнобильської трагедії.

Як повідомила директор Департаменту культури Діана Попова, цей концерт із вражаючим 3D-шоу змінить сприйняття Чорнобилю як зони, яку звикли уникати.

«Чорнобиль – це зона, яку ми звикли вважати відчуженою, звикли уникати. Пропонуємо поглянути на неї з іншого боку. «ZonaНатхнення» – концерт, який змінить сприйняття Чорнобилю. У день річниці на Поштовій площі виступатимуть артисти, яких надихнуло це місце», – акцентувала увагу Попова.

Також вона зазначила, що такий масштабний проект презентується вперше. Він включатиме тематичні 3D-інсталяції «Від сьогодні до майбутнього» і тематичний віджеінг.

Під час заходу відбудеться прем’єра постсимфонії Микити Рубченка, яка стала саундтреком до короткометражного фільму «Арка» – володаря численних міжнародних нагород та номінацій. Автор уперше після зйомок наживо виконає свою постсимфонію «Арка» у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів України та Українського етно-симфонічного оркестру.

Як повідомлялося, в ніч з 25 на 26 квітня у Києві вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі. Квіти почали приносити до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля». Біля пам'ятного дзвону запалили свічки, відбувся поминальний молебень.

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