До суду направлено справу «перевертнів у погонах», які грабували людей на столичному вокзалі

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До суду скеровано обвинувальний акт відносно п’ятьох поліцейських, які били та грабували громадян на залізничному вокзалі у Києві

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування стосовно злочинної групи поліцейських, які на території Центрального залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» упродовж тривалого часу грабували громадян, застосовуючи при цьому насильство та спеціальні засоби. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Так, п’ятеро поліцейських під час несення служби з охорони громадського порядку на столичному вокзалі, під вигаданим приводом заводили подорожуючих громадян до кімнати поліції для нібито проведення огляду їх особистих речей.

«В дійсності ж під час цих незаконних оглядів правоохоронці грабували цих людей. Здобиччю злочинців у погонах ставали гроші, мобільні телефони потерпілих та інші цінні речі. У тих випадках, коли пограбовані громадяни обурювались такою поведінкою поліцейських, до останніх, з метою залякування, цинічно та безпідставно застосовувались заходи фізичного впливу та спеціальні засоби – гумові кийки, кайданки та сльозогінні блончики», - інформують у прокуратурі.

Під час слідства встановлена причетність правоохоронців до скоєння щонайменше 10 нападів на громадян з березня по вересень минулого року.

Викриття злочинної групи відбулося у ході спільної операції слідчих прокуратури міста Києва та працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції у вересні 2017 року.

«Усвідомлюючи невідворотність покарання, один з поліцейських прийняв рішення співпрацювати зі слідством, надав викривальні покази, повністю визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості, яку разом з обвинувальним актом скеровано до суду», - повідомляють у прокуратурі.

Обвинувальні акти відносно ще трьох поліцейських за ч.2 ст.185, ч.2 ст.186, ст.198, ч.2 ст.365 КК України, також скеровані до суду. Ще один поліцейський перебуває у розшуку.