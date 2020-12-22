  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До уваги водіїв! На Либідському шляхопроводі обмежено рух

    • Розсилка
    Рух на Либідському шляхопроводі обмежать частково - До уваги водіїв! На Либідському шляхопроводі обмежено рух
    Рух на Либідському шляхопроводі обмежать частково
    Фото з відкритих джерел

    Дорожники проводять ремонтні роботи на Либідському шляхопроводі

    У вівторок, 22 грудня, на Либідському шляхопроводі в Києві буде частково обмежено рух із 9:00 до 20:00. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Либідському шляхопроводі упродовж вівторка виконають поточні ремонтні роботи.

    Із 9:00 до 15:00 працюватимуть у напрямку Печерського шляхопроводу, а з 15:00 до 20:00 – у напрямку площі Деміївської.

    Під час робіт рух буде обмежено частково.

    Схема ремонтних робіт
    Схема ремонтних робіт

    Київавтодор перепрошує за незручності.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies