До уваги водіїв! На Либідському шляхопроводі обмежено рух
Рух на Либідському шляхопроводі обмежать частково
Фото з відкритих джерел
Дорожники проводять ремонтні роботи на Либідському шляхопроводі
У вівторок, 22 грудня, на Либідському шляхопроводі в Києві буде частково обмежено рух із 9:00 до 20:00. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
На Либідському шляхопроводі упродовж вівторка виконають поточні ремонтні роботи.
Із 9:00 до 15:00 працюватимуть у напрямку Печерського шляхопроводу, а з 15:00 до 20:00 – у напрямку площі Деміївської.
Під час робіт рух буде обмежено частково.
Схема ремонтних робіт
Київавтодор перепрошує за незручності.