До уваги водіїв! На Либідському шляхопроводі обмежено рух

Дорожники проводять ремонтні роботи на Либідському шляхопроводі

У вівторок, 22 грудня, на Либідському шляхопроводі в Києві буде частково обмежено рух із 9:00 до 20:00. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На Либідському шляхопроводі упродовж вівторка виконають поточні ремонтні роботи.

Із 9:00 до 15:00 працюватимуть у напрямку Печерського шляхопроводу, а з 15:00 до 20:00 – у напрямку площі Деміївської.

Під час робіт рух буде обмежено частково.

Схема ремонтних робіт

Київавтодор перепрошує за незручності.