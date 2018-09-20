До уваги водіїв! На Південному мосту очікується затор через ремонт



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Рух транспорту на Південному мосту буде частково обмежено

Дорожники проводитимуть ремонт деформаційного шва на естакаді Південного мостового переходу

З вечора четверга, 20 вересня, що ранку 24 вересня буде частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мостового переходу з просп. Миколи Бажана у напрямку центру Києва. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 20:00 год. 20.09.2018 до 05:00 год. 24.09.2018 у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на естакаді Південного мостового переходу буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху з просп. Миколи Бажана у напрямку центру», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, з 20 вересня до 28 жовтня у Києві буде обмежено рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини.