До уваги водіїв! На шість днів буде обмежено рух мостом через Десенку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київавтодор проводитиме ремонтні роботи на мосту

З 6 до 12 червня буде частково обмежено рух транспорту через річку Десенка у напрямку станції метро «Почайна». Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

Це пов’язано з ремонтними роботами на мосту.

«З 14:00 год. 06.06.2019 до 06:00 год. 12.06.2019 у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у напрямку станції метро «Почайна», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, з 31 травня до 4 червня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході було частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Крім того, з 31 травня до 5 червня у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на Північному мосту через р. Дніпро було частково обмежено рух транспорту у напрямку ст. метро «Почайна».