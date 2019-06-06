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    До уваги водіїв! На шість днів буде обмежено рух мостом через Десенку

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    До уваги водіїв! На шість днів буде обмежено рух мостом через Десенку

    Київавтодор проводитиме ремонтні роботи на мосту

    З 6 до 12 червня буде частково обмежено рух транспорту через річку Десенка у напрямку станції метро «Почайна». Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Це пов’язано з ремонтними роботами на мосту.

    «З 14:00 год. 06.06.2019 до 06:00 год. 12.06.2019 у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у напрямку станції метро «Почайна», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, з 31 травня до 4 червня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході було частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе. 

    Крім того, з 31 травня до 5 червня у зв’язку з ремонтом плити проїжджої частини на Північному мосту через р. Дніпро було частково обмежено рух транспорту у напрямку ст. метро «Почайна».

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