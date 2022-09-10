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Допомагав чоловікам виїхати за кордон: правоохоронці затримали голову РВА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомагав чоловікам виїхати за кордон: правоохоронці затримали голову РВА
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Посадовці налагодили корупційну схему

Правоохоронці затримали начальника однієї з районних військових адміністрацій Київської області та його радника, які брали хабарі за внесення даних до системи «Шлях», що вона дозволяє виїзд чоловіків за кордон. Про це інформує Київська міська прокуратура у Facebook.

«У ході контролю за вчиненням злочину начальника військової адміністрації та його радника затримали після отримання ними 350 тис грн», – йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, чоловіки налагодили схему вимагання хабарів з представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази, що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Наразі затриманим повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі у Дніпрі на співпраці зі спецслужбами Росії.

Теги: Київщина поліція чоловік кордон

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